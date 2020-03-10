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Miniklere akıl oyunları ve lego atölyesi

Hacılar Kudsiye Şaşoğlu Kuran Kursu Akıl Oyunları ve Lego Atölyesi düzenlenen törenle açıldı.

10.03.2020 11:42 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:42
Miniklere akıl oyunları ve lego atölyesi

Hacılar Kudsiye Şaşoğlu Kuran Kursu Akıl Oyunları ve Lego Atölyesi düzenlenen törenle açıldı.


Hacılar Kaymakamlığı, Belediye iş birliği ve hayırseverlerin desteği ile yürütülen Bilim Kent Projesi kapsamında; Hacılar Kudsiye Şaşoğlu Kuran Kursu'nda yapımı tamamlanan Akıl Oyunları ve Lego Atölyesi'nin açılışı yapıldı. 4-6 yaş grubu öğrencilerin kullanımına sunulan Akıl Oyunları ve Lego Atölyesi açılış törenine Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Muhittin Doğan, Hayırsever Kudsiye Şaşoğlu, kurum amirleri, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.


Açılış kurdelesinin kesilmesinden önce Berra ve Serra isimli minikler protokole bir sürpriz yaparak İstiklal Marşı'nın tamamını okudular. İstiklal Marşı'nı dinleyen Kaymakam Sezen ve Başkan Özdoğan minikleri tebrik ederek açılış kurdelesini kestiler.


Açılışın ardından Hacılar Kaymakamlığı, Belediye iş birliği ve hayırseverlerin desteği ile yürütülen Bilim Kent Projesi kapsamında yapımı tamamlanan Akıl Oyunları ve Lego Atölyesini inceleyen ve öğrenciler ile tek tek ilgilenen Başkan Özdoğan, atölyenin kazandırılmasındaki desteklerinden dolayı Şaşoğlu Ailesine teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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