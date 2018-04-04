Miniklere Ağız ve Diş Sağlığı Taraması

Adıyaman Üniversitesi kreşinde miniklere her yıl rutin olarak yapılan ağız ve diş sağlığı taraması uygulaması uzman hekimler tarafından gerçekleştirildi.

Üniversitenin Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı olan Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Osman Tekin, aynı anabilim dalından Araştırma Görevlisi Diş Hekimi Büşra Beldağ ve Ortodonti Anabilim Dalından Araştırma Görevlisi Diş Hekimi Sevi Kaderoğlu'nun katıldığı taramada minik öğrencilerin ağız ve diş sağlıkları hakkında ailelere bildirilmek üzere kreş öğretmenlerine bilgi verildi.

Ağız ve diş sağlığı taraması ile ilgili bilgi veren Dr. Osman Tekin, rutin kontrollerin devam ettiğini belirterek "Burada çocuklarımıza hem diş fırçalama alışkanlığı kazandırmayı amaçlıyor hem de dişe zarar veren gıdalardan uzak durmaları konusunda uyarılarda bulunarak ağız ve diş kontrollerini yapıyoruz. Bulgularımızı ailelerine bildirilmek üzere kreş öğretmenlerine iletiyoruz" dedi.

Kreş Müdürü Mehmet Süzen ise daha önce miniklerin göz ve kulak burun boğaz (KBB) kontrollerini de yaptırdıklarını belirterek "Bugün de ağız ve diş kontrollerini yaptırdık öğrencilerimizin. Sağlıklı bir nesil yetiştirmek için her türlü gayreti gösteriyoruz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN