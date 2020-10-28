Miniklerden Mevlidi Nebi programı

Gaziantep'in İslahiye İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri, Mevlidi Nebi Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenledi.

Gaziantep'in İslahiye İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri, Mevlidi Nebi Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenledi.

Sıdıka Tayyar Hatun Camisi'nde yapılan kutlama programına, ilçe genelinde bulunan 4-6 yaş Kur'an kurslarının hazırladığı "Peygamberimiz ve Çocuk" temalı etkinlikle başlandı.

Koronavirüs tedbirleri alınarak düzenlenen programda, miniklerin okuduğu Kur'an-ı Kerim'in ardından Hazreti Peygamber'in hayatından kıssalar anlatıldı, şiirler okundu.

İlçe Müftüsü Fırat Kahraman'ın sohbeti ile devam eden program, miniklere yapılan ikramlarla son buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek