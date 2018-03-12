Miniklerden Afrin'e Anlamlı Destek

Samsun İlkadım İlçe Müftülüğü 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri Afrin'deki ihtiyaç sahiplerine 272 TL yardımda bulundu.

İlkadım İlçe Müftülüğünün Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulunda 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri Afrin'deki ihtiyaç sahipleri için kumbaralarında 272 TL biriktirdi. Öğrenciler biriktirdikleri parayı, Türkiye Diyanet Vakfı'nın Suriye hesabına yatırmak için İlçe Müftüsü Hasan Başoğlu'nu ziyaret etti. Öğrenciler, Müftü Başoğlu'ndan, biriktirdikleri paranın Afrin'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını istedi.

"Kocaman yürekli yavrularımız"

Minik öğrencilerin davranışı karşısında duygulandıklarını belirten İlçe Müftüsü Hasan Başoğlu, "Kendileri küçük bu yavrularımızın, kocaman yürekleri var. Çocuklarımızın böyle bir davranışta bulunması bizi çok duygulandırdı. 272 TL'ye belki kendi ihtiyaçları da var fakat onlar bu parayı daha kötü durumda olduklarını düşündükleri kardeşlerine arkadaşlarına gönderiyorlar. Milletimiz, geçmişte nerede mazlum için elini uzattı ise yine bu minik öğrencilerimiz bugün burada yine en güzel örneği gösteriyorlar" dedi. - SAMSUN