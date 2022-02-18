Minikler 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etti

Yeni Nesil 112 Çağrı Merkezini bilgi edinme amacıyla Sabancı İlköğretim Okulu 2-B sınıfı öğrencileri, Öğretmenleri Mine Yücel ile birlikte ziyaret ettiler.

Minik öğrencilere bilgi veren yetkililer, Türkiye'de farklı acil yardım çağrıları için kullanılan 7 kuruma ait acil çağrı numaralarının tek numara (112) altında toplanması amacıyla geliştirildiğini söylediler. Ambulans, itfaiye, jandarma, emniyet ve gerekli tüm diğer birimlerin aynı mekanda olduğu (112 Acil Çağrı Merkezleri) ve koordinasyon imkanı sağlayan model ile tüm ekiplerin en kısa sürede olay yerine ulaşmaları amaçlandığını ifade eden Yetkililer, bu tür ziyaretlerin bilgi edinme anlamında çocukların zihinlerinde şimdiden yer ettiğine dikkat çektiler.

Çağrı Merkezi ziyaretleri sırasında gösterilen ilgiden memnun dönen Sabancı İlköğretim Okulu 2-B sınıfı öğrencileri 112 çalışanlarına da teşekkür ettiler.

112 Çağrı Merkezi yetkilileri ziyarete gen öğrencilere çeşitli hediyelerde verdiler. - ERZURUM