Minik Umay'ın 'teşekkürü' sosyal medyada yoğun ilgi gördü
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Minik Umay'ın 'teşekkürü' sosyal medyada yoğun ilgi gördü

22.03.2021 20:00 | Son Güncelleme: 22.03.2021 20:09

Minik Umay'ın 'teşekkürü' sosyal medyada yoğun ilgi gördü Küçük Umay'ın teşekkür ederim videosu sosyal medyayı salladı Sosyal medya platformunda küçük kız çocuğunun paylaşılan videosu 2 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

Minik Umay'ın 'teşekkürü' sosyal medyada yoğun ilgi gördü

Küçük Umay'ın teşekkür ederim videosu sosyal medyayı salladı

ZONGULDAK - Sosyal medya platformunda küçük kız çocuğunun paylaşılan videosu 2 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

Sosyal medya platformu Twitter'da 1 buçuk yaşındaki Umay Demirsoy'un farklı zamanlarda çekilen videolarda 'Teşekkür ederim' dediği anlar 2 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

Annesi Sabriye Demirsoy tarafından kendisine uzatılan krem, tarak, mandalina, emzik ve dondurma sonrasında minik Umay'ın "Teşekkür ederim" demesi izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Minik Umay'ın birbirinden tatlı halleri kısa süre içerisinde 2 milyondan fazla kişi tarafından görüntülendi. Minik Umay'ın videosunun altına yüzlerce yorum geldi.

Videoya izleyiciler, "Dünyanın en güzel teşekkürü", "Harika alıştırılmış anne babasını kutlamak lazım", "Birçok kişi Umay'dan teşekkür etmeyi öğrenmeli", "Bu videodan sonra evlenmeye karar verdim" gibi yüzlerce farklı yorum gönderdi.

Umay'ın videosu ayrıca farklı sosyal medya platformlarında milyonlarca takipçisi bulunan sayfalarda da paylaşıldı.

Minik Umay'ın 'teşekkürü' sosyal medyada yoğun ilgi gördü
Minik Umay'ın 'teşekkürü' sosyal medyada yoğun ilgi gördü
Minik Umay'ın 'teşekkürü' sosyal medyada yoğun ilgi gördü
Minik Umay'ın 'teşekkürü' sosyal medyada yoğun ilgi gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BİLAL HAMZAÇEBİ

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