Minik Serçe Sezen Aksu Kimdir?

Minik Serçe lakaplı usta sanatçı Sezen Aksu 1954 yılında Denizli Sarayköy'de dünyaya geldi. Sezen Aksu'nun annesi fen bilgisi öğretmeni Şehriban Hanım Selanik göçmenidir. Babası Sami Yıldırım ise Rize'li ve matematik öğretmenidir. Sezen Aksu 3 yaşına kadar Denizli'de yaşadı, daha sonra ailesi ile birlikte İzmir'e taşındı. Usta sanatçı 1974 yılında Plak yapımı için İstanbul'a yerleşti.

KÜÇÜKKEN DANSÖZ OLMAK İSTİYORDU

Sezen Aksu küçükken dansöz olmak istediğini dile getirirken daha sonrasında "Allah babama acıdı da şarkıcı oldum." dedi. 1970 yılında Ajda Pekkan'ın jüri olduğu ''Altın Ses'' yarışmasına katıldı ve altıncı oldu. 1974 yılında 3 şarkıdan oluşan kaydı plak şirketine gönderdi ve 1974 yılı Sezen Aksu için dönüm noktası oldu. Sezen Aksu, Hasan Yüksektepe ile kısa süren bir evlilik gerçekleştirdi ve sonrasında Ali Engin Aksu ile evlendi. 'Aksu' soyismi de buradan gelmektedir. 1980 yılında ise Sinan Özer ile evlenen sanatçı sonrasında gazeteci Ahmet Utlu ile evlilik gerçekleştirmiş fakat 1997 yılında son bulmuştur.

SEZEN AKSU'NUN EUROVİSİON MACERASI

Sezen Aksu, 1983 yılında Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil etmek istedi, elemelere söz ve müziği Ali Kocatepe'ye ait olan ''Heyamola'' şarkısı ile katıldı. Türkiye'nin finaline kadar yükseldiği bu şarkı seçilmedi. Fakat 45'lik plak olarak çıkarılan şarkı, yılın plağı ödülünü almaya hak kazandı. Daha sonrasında 1984 yılında tekrar Eurovision'a katılmıştır fakat yine finalde elenmiştir. 1985 yılında ''Küçük Bir Aşk Masalı'' şarkısı ile tekrar katılmıştır. Fakat bu şarkıyla da seçilmedi ve bundan sonra da Eurovision şarkı yarışmasına katılmadı.

SEZEN AKSU'NUN ESERLERİ

En fazla satan Türkçe albümler arasında elbette ki 1991 yılında yayınlanmış olan, ''Gülümse'' adlı albümü yer almaktadır. Bu şarkı birçok insan tarafından halen dinlenmektedir. Bunların yanı sıra eserleri şöyle:

Allah'a Ismarladık (1977)

Serçe (1978)

Ağlamak Güzeldir (1981)

Firuze (1982)

Sen Ağlama (1984)

Git (1986)

Sezen Aksu'88 (1988)

Sezen Aksu Söylüyor (1989)

Gülümse (1991)

Deli Kızın Türküsü (1993)

Işık Doğudan Yükselir (1995)

Düş Bahçeleri (1996)

Düğün ve Cenaze (1997)

Adı Bende Saklı(1998)

Deliveren (2000)

Şarkı Söylemek Lazım (2002)

Yaz Bitmeden (2003)

Bahane (2005)

Deniz Yıldızı (2008)

Yürüyorum Düş Bahçeleri'nde (2009)

Öptüm (2011)

Biraz Pop Biraz Sezen (2017)