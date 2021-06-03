Minik öğrencilerin jimnastik gösterileri coşkuyla izlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Minik öğrencilerin jimnastik gösterileri coşkuyla izlendi

Minik öğrencilerin jimnastik gösterileri coşkuyla izlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Sakarya'nın Karasu ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında Zübeyde Hanım Anaokulu'nda Jimnastik Gösterisi Programı düzenlendi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında Zübeyde Hanım Anaokulu'nda Jimnastik Gösterisi Programı düzenlendi. Programda, minik öğrencilerin jimnastik gösterisi, büyük alkış aldı.

Karasu Zübeyde Hanım Anaokulu'nda "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında jimnastik gösterisi programı düzenlendi. Programa Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan, Karasu Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Said Özkan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Mehmet Taşkıran, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Fatma Betül Gökhan, Karasu Tapu ve Kadastro Müdürü Erol Çakmak ve veliler katılım sağladı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın ardından Okul Müdürü Zehra Türkoğlu Kuba, bir konuşma yaptı. Müdür Türkoğlu Kuba, "Biz de bu ailenin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bize desteklerini esirgemeyen Müdürlerimiz Said Özkan, Çetin Turhan, Mehmet Taşkıran ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Türkoğlu Kuba'nın konuşmalarının ardından minik öğrenciler, Okul Öncesi Öğretmeni Meryem Parlak'ın öncülüğünde jimnastik gösterilerini sundu. Öğrencilerin renkli ponponlar ve çember aletleri ile yaptıkları hareketler, ortaya renkli görüntüler çıktı. Gösterilerin ardından öğrencilere, Said Özkan, Mehmet Taşkıran, Fatma Betül tarafından hediyeleri takdim edildi ve Çetin Tuhan, Okul Öncesi Öğretmeni Meryem Parlak'a emeklerinden ötürü teşekkürlerini ileterek kendisine çiçek takdim etti. - SAKARYA

Minik öğrencilerin jimnastik gösterileri coşkuyla izlendi
Minik öğrencilerin jimnastik gösterileri coşkuyla izlendi
Minik öğrencilerin jimnastik gösterileri coşkuyla izlendi
Minik öğrencilerin jimnastik gösterileri coşkuyla izlendi
Minik öğrencilerin jimnastik gösterileri coşkuyla izlendi
Minik öğrencilerin jimnastik gösterileri coşkuyla izlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Sedat Peker Nikos Dendias Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Müge Anlı Demet Özdemir Aslı Bekiroğlu
Spor Ali Koç Fatih Terim Ergin Ataman Merih Demiral Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Minik öğrencilerin jimnastik gösterileri coşkuyla izlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 18:11:30. #1.15#

title