Minik öğrencilere 'Afet Farkındalık Eğitimi'
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Minik öğrencilere 'Afet Farkındalık Eğitimi'

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Emin İncekulak - Haberler | Yerel

Minik öğrencilere 'Afet Farkındalık Eğitimi' Kütahya'nın Simav ilçesindeki okul öncesi öğrencilerine, Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Afet Farkındalık Eğitimi' verildi.

Minik öğrencilere 'Afet Farkındalık Eğitimi'

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesindeki okul öncesi öğrencilerine, Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Afet Farkındalık Eğitimi' verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılının, 'Afet Eğitim Yılı' olarak belirlenmesi kapsamında, Simav'daki minik öğrencilere afet öncesinde, afet sırasında ve afet sonrasında ortaya çıkan kayıpları azaltmak amacıyla eğitim verildi.

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun, Simav'ın geçtiğimiz yıllarda çok ciddi bir deprem yaşadığını belirterek, Simav'ın afetler yönünden tedbir alınması gereken bir yerleşim yeri olduğunu ifade etti.

Artun, "Kütahya Valisi Ali Çelik'in koordinasyonunda, Kütahya Valiliği gezici motivasyon ve eğitim tırı'nın etkinlikleri kapsamında, sizlere misafir olduk. AFAD olarak, afetler konusunda tedbir alarak nasıl yaşarız, hangi afetlere karşı ne tür tedbirler alırız. Bunları anlatmak üzere geldik. Bu konuda tedbir kültürünü bir yaşam biçimine dönüştürmemiz gerekiyor" dedi.

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından, Afet farkındalık eğitimlerinin her yaştaki öğrencilere verilmeye devam edeceği bildirildi.

Minik öğrencilere 'Afet Farkındalık Eğitimi'
Minik öğrencilere 'Afet Farkındalık Eğitimi'
Minik öğrencilere 'Afet Farkındalık Eğitimi'
Minik öğrencilere 'Afet Farkındalık Eğitimi'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Emin İncekulak

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