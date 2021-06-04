Minik öğrenciler, Doğa için seferber oldu
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Minik öğrenciler, Doğa için seferber oldu

Minik öğrenciler, Doğa için seferber oldu
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mesir Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında meyve fidanı dikimi gerçekleştirildi.

Etkinliğe miniklerin aileleri ve Manisa Büyükşehir Belediyesi üst yönetimi de katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından okul öncesi eğitime destek olmak amacıyla il geneline yayılan Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri, toplumda farkındalık yaratacak etkinliklere imza atmaya devam ediyor. Bu kapsamda 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Mesir Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi öğrencileri, merkezin bahçesine meyve fidanı dikimi gerçekleştirdi. Etkinliğe Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ertuğrul Yıldırım ve Uğur Başkal, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, şube müdürleri ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Aksoy, "Doğamıza Sahip Çıkmalıyız"

Meyve dikim töreni öncesi programın açılış konuşmasını yapan Daire Başkanı Ergün Aksoy, "Öncelikle bizleri bu anlamlı etkinlikte bir araya getiren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Bugün, Çevre Koruma Haftası sebebiyle bir aradayız. Yaşadığımız çevrenin hızla kirlenmesi ve önüne geçilemeyecek bir hal alması bizleri endişelendiriyor. Bu noktada başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde ve Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak çevrenin korunması amacıyla hassasiyet göstermekteyiz. Doğayı koruma bilincinin önce ailede, sonra okulda ve çocuklarımızın yaşadıkları çevrede devam etmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeşili ve mavisiyle kusursuz bir uyum içerisinde olan doğamıza sahip çıkmalı ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak için üzerimize düşeni yapmalıyız. Bu fidanların tutması ve meyve vermesi için onları sevmeli, sulamalı ve iyi bakmalıyız. Çocuklarımızla birlikte doğaya anlamlı bir hediye bırakmak için gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğe katıldığınız için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Meyve Fidanları Toprakla Buluştu

Açılış konuşmasının ardından Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, meyve fidanlarının dikimine ilişkin bilgi paylaşımında bulundu. Daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, öğrencilerle birlikte meyve fidanlarını toprakla buluşturdu. Meyve fidanlarının dikiminin ardından minik öğrencilere boyama kitapları dağıtıldı.

Kaynak: Bültenler

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