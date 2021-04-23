Minik öğrenciler 23 Nisan'ı kutladı
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Minik öğrenciler 23 Nisan'ı kutladı

Minik öğrenciler 23 Nisan'ı kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adıyaman Doğa Kolejinde minik öğrencilerin gösterileriyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Adıyaman Doğa Kolejinde minik öğrencilerin gösterileriyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Doğa Koleji Konferans salonunda yapılan etkinliğe Okul Kurucu Orhan Ekinci, Ortaokul Müdürü Nesrin Ekinci, Lise Müdürü Hamit Ekinci, İlkokul ve Anaokul Müdürü Ali Becerikli ile anasınıfı öğrencileri katıldı. Maske, mesafe ve hijyen kurallarının uyulduğu etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Etkinlik kapsamında okulun anasınıfı öğrencileri tarafından bir birinden güzel gösteriler yapıldı. Program sonunda Okul Kurucu Orhan Ekinci minik öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlayarak onları tebrik etti. - ADIYAMAN

Minik öğrenciler 23 Nisan'ı kutladı
Minik öğrenciler 23 Nisan'ı kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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