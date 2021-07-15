Minik Nil'den İtfaiyeci Amcalarına Duygu Dolu Teşekkür
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Minik Nil'den İtfaiyeci Amcalarına Duygu Dolu Teşekkür

Minik Nil'den İtfaiyeci Amcalarına Duygu Dolu Teşekkür
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Manisa'nın Soma ilçesi gişeler mevkiinde meydana gelen trafik kazasında itfaiyenin yardımıyla kurtarılan Tunca ailesinin minik kızları Nil, kendilerini kurtaran itfaiyeci amcalarını unutmadı ve duygu dolu bir mektup kaleme alarak teşekkürlerini iletti.

Manisa'nın Soma ilçesi gişeler mevkiinde meydana gelen trafik kazasında itfaiyenin yardımıyla kurtarılan Tunca ailesinin minik kızları Nil, kendilerini kurtaran itfaiyeci amcalarını unutmadı ve duygu dolu bir mektup kaleme alarak teşekkürlerini iletti.

Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı Soma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, duygu dolu bir mektup aldı. Mektup, geçtiğimiz Haziran ayında Manisa sınırları içinde kaza geçiren bir aileden geliyordu. 8 Haziran 2021 tarihinde İzmir-İstanbul otoyolu Soma gişeler mevkiinde Baba Cenk Mehmet Tunca, Anne Tümay Tunca ve kızları Nil Tunca'nın bulunduğu otomobil kaza yaptı. Ailenin imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kurtarma çalışmasıyla ailenin kazadan en az zararla çıkmasını sağladı. Yapılanlar unutulmadı. Aile, kızları Nil Tunca imzasıyla bir mektup ve bir de o gün kurtarma çalışmasında yer alan ekiptekilere hediye çeki gönderdi. Mektupta itfaiye ekiplerine teşekkür edilirken, yapılan iyiliğin unutulmadığı ifade edildi. İtfaiye ekipleri ise, "Her zamanki görevimizi ifa ettik. Kendileri bizleri unutmamış ve gönüllerimize dokunan bir mektup göndererek bizleri gururlandırmışlardır. Bu güzel mektubundan dolayı küçük kardeşimiz Nil'e ve Tunca ailesine sonsuz teşekkürlerimizi sunarız" dediler.

Kaynak: Habermetre

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