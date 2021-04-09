Son dakika: MERSİN MİNİK ÖĞRENCİDEN POLİSLERE DUYGULANDIRAN MEKTUP
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Son dakika: MERSİN MİNİK ÖĞRENCİDEN POLİSLERE DUYGULANDIRAN MEKTUP

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... MERSİN'de ilkokul öğrencisi Mustafa Düzgün'ün (9) yaya geçitlerinde denetim yapan polislere annesiyle gönderdiği mektup duygusal anlar yaşattı.

MERSİN'de ilkokul öğrencisi Mustafa Düzgün'ün (9) yaya geçitlerinde denetim yapan polislere annesiyle gönderdiği mektup duygusal anlar yaşattı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin merkez Akdeniz ilçesi İstiklal Caddesi Özgür Çocuk Parkı kavşağında yaya geçitlerinde denetim yaptığı sırada yanlarına gelen bir kadın, oğlu Mustafa Düzgün'ün Polis Haftası dolayısıyla yazdığı mektubu verdi. Zarfında Şehitlerden selam geldi savaşan tüm sağlara yazılı mektubu açan ekipler, Polis ağabeylerim. Biz zarar görmeyelim diye soğukta nöbet tutuyorsunuz, bazen de aç kalıyorsunuz. Ben sizi çok seviyorum ve üzülüyorum, çünkü yaralanıyorsunuz. Sevgilerimle başarılar dilerim. İyiler kazanır. Siz olmasanız biz ne yapardık yazısıyla karşılaşınca duygusal anlar yaşadı.

O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Son dakika: MERSİN MİNİK ÖĞRENCİDEN POLİSLERE DUYGULANDIRAN MEKTUP
Son dakika: MERSİN MİNİK ÖĞRENCİDEN POLİSLERE DUYGULANDIRAN MEKTUP
Son dakika: MERSİN MİNİK ÖĞRENCİDEN POLİSLERE DUYGULANDIRAN MEKTUP
Son dakika: MERSİN MİNİK ÖĞRENCİDEN POLİSLERE DUYGULANDIRAN MEKTUP
Son dakika: MERSİN MİNİK ÖĞRENCİDEN POLİSLERE DUYGULANDIRAN MEKTUP
Son dakika: MERSİN MİNİK ÖĞRENCİDEN POLİSLERE DUYGULANDIRAN MEKTUP
Son dakika: MERSİN MİNİK ÖĞRENCİDEN POLİSLERE DUYGULANDIRAN MEKTUP
Son dakika: MERSİN MİNİK ÖĞRENCİDEN POLİSLERE DUYGULANDIRAN MEKTUP
Son dakika: MERSİN MİNİK ÖĞRENCİDEN POLİSLERE DUYGULANDIRAN MEKTUP

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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