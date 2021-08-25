Minik Mira, Engelliler Sarayı'nda olmaz denileni başardı

İletişim bozukluğu olan ve hiç konuşmayan otizm hastası 5 yaşındaki Mira, Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda aldığı eğitimle iyileşti.

İletişim bozukluğu olan ve hiç konuşmayan otizm hastası 5 yaşındaki Mira, Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda aldığı eğitimle iyileşti. Mira'nın eski halinden eser kalmadığını söyleyen anne Sibel Demirkıran, "Ağzından kelime çıkmayan, topluma karışmayan Mira'yı şimdi susturamıyoruz" dedi.

Bağcılar'da yaşayan Sibel Demirkıran'ın otizmli çocuğuyla mücadelesi 5 yıl önce başladı. 2 yaşına kadar hiç konuşmayan, yaşıtlarına uygun hareket etmeyen ve kalabalıktan kaçan Mira'nın durumundan endişelenen anne, kızını çocuk-ergen psikiyatrisine götürdü. Yapılan tetkikler sonucunda Mira'nın yüzde 40 oranla atipik otizm hastası olduğu ortaya çıktı.

Hiç konuşmayan Mira'yı şimdi susturamıyorlar

Anne Sibel Demirkıran, aldığı bu haberden sonra bugüne kadar yaşananları şöyle anlattı: "Çocuğuma sözel ve sözel olmayan iletişim bozukluğu tanısı konuldu. 2 yaşına kadar gözlemlerim sonucu bir şeylerin ters gittiğini fark etmiştim ancak konduramıyordum. Hiç zaman geçirmeden eğitimlere başladık. Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı bu konuda bizim hayatımızın dönüm noktası oldu. Hocalarımız önce bize yol haritası çizdiler sonra da Mira'yla yakından ilgilendiler. Bu samimi ve özverili sürecin sonunda Mira inanılmaz bir çocuk oldu. İyileşti ve raporu da düştü. O da artık yaşıtları gibi davranıyor, konuşuyor, topluma karışıyor. Evimiz eskiden sessiz bir yerdi, şimdi bayram yeri. Ağzından kelime çıkmayan, topluma karışmayan Mira'yı şimdi susturamıyoruz. Bize bu imkanları sunan Bağcılar Belediye Başkanımız Lokman Çağırıcı'ya da teşekkür ediyorum."

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı