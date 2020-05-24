Minik Mete, şehit babasının kabrine su döktü
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Minik Mete, şehit babasının kabrine su döktü

Kars'ın Kağızman ilçesinde 18 Mayıs'ta şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin 1,5 yaşındaki oğlu Mete, Ramazan Bayramı dolasıyla annesiyle şehitliğe giderek babasının kabrine su döktü.

Minik Mete, şehit babasının kabrine su döktü
24.05.2020 16:55 | Son Güncelleme: 24.05.2020 16:58

Kars'ın Kağızman ilçesinde 18 Mayıs'ta şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin 1,5 yaşındaki oğlu Mete, Ramazan Bayramı dolasıyla annesiyle şehitliğe giderek babasının kabrine su döktü.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından mezarlık ziyareti için muaf tutulan şehit yakınları Isparta'da bayramın ilk gününde Garnizon Şehitliği'ne geldi. Şehitliğe gelenler arasında 18 Mayıs'ta Kars'ın Kağızman ilçesi Çemçe bölgesinde yürütülen operasyon kapsamında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin eşi Secehat Çiftçi ve 1,5 yaşındaki oğlu Mete de vardı. Minik Mete, babasının kabrine su döktü. Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi için kabri başında dualar okundu.

"Ben ondan çok razıydım, Allah da ondan razı olsun"

Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin eşi Secehat Çiftçi eşine, "Ben ondan çok razıydım, Allah da ondan razı olsun. Hakkını bize helal etsin inşallah" diyerek seslendi. Eşiyle en son olay günü sabah saat 07.30'da telefonla görüştüğünü belirten Çiftçi, " 'Ben göreve gidiyorum akşama geleceğim' demişti. O son sesiymiş, son kez duydum, son kez konuştum onunla" dedi.

"2 ay sonra tayin bekliyorduk ama nasip olmadı"

2 ay sonra tayin beklediklerini ancak nasip olmadığını kaydeden Secehat Çiftçi, "İlk tercihimiz Burdur'du, muhtemelen de olur gözüyle bakıyorduk. Ama nasip olmadı. Ruhu şad olsun kahraman Türk subayı" diye konuştu. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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