Minik Maya ve Lara tam 6 dil biliyor, görenler hayrete düşüyor

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan 5 yaşındaki minik Maya ve 3 yaşındaki Lara, tam altı 6 dil biliyor, iki dili daha öğrenme aşamasında olan minikleri görenler şaşırıp kalıyor.

Bayraklı'da yaşayan Dilbilimci Ferhat Yıldız ve Polonyalı eşi Malgorzata Yıldız'ın kızları Maya (5) ve Lara (3), tam 6 dil biliyor. Almanca, Rusça, Fransızca, Türkçe, Lehçe ve İngilizce'yi konuşan minikler, İtalyanca ve İspanyolca'yı ise öğrenme aşamasına geldi. 18 aylıkken başladıkları dil eğitimi giderek çeşitlenen ve günün büyük bir çoğunluğunu oyunla geçiren minikler, öğrendikleri dilleri hayatlarının her alanında zorlanmadan konuşuyor. Miniklerin 6 dil konuştuğunu görenler ise şaşırıp kalıyor.

"ASLINDA ŞU AN KIZLAR 8 TANE DİL BİLİYORLAR"

Baba Ferhat Yıldız, bu durumun çocuklarına has olmadığını, doğru eğitimle her çocuğun birçok dili öğrenip konuşabileceğini söyledi. Yıldız, "Aslında şu an kızlar 8 tane dil biliyorlar. 6 dili akıcı bir şekilde konuşuyorlar. 7. ve 8. dillerini öğreniyorlar İtalyanca ve İspanyolca ekledik. Çocuklarıma bütün dilleri öğretmek istiyorum. İzmir'e geldik arz ettiğim ortamı oluşturdum. İtalyanca ve İspanyolca dillerini anlıyorlar; ama daha tam olarak konuşamıyorlar. Öğretim sürecinin bir dil bir insan olarak değerlendirdik. Ders boyunca zeka geliştirici oyunların yanı sıra legolarla oynuyorlar. Mesela legolarla neler yapabileceklerini gösteriyorlar. Önemli olan çocukların o ders boyunca eğlenmeleri çocuklar eğlenmezse hiçbir verim alamazsınız. Onları çocuk olarak değerlendirmek yanlış küçük insanlar. Beyinleri sünger gibi ne veriyorsanız alıyor. Bizim yaptığımız şeyin aynısını yapamayabilirler. Şu an ellerinde sosyal medya gibi çok önemli kanallar var. Alt yapı oluşuyor çocuklar belki hemen konuşmayacaklar; ama ortama girdiklerinde diğer insanlara göre çok daha hızlı olacaktır. Önemli olan altyapıyı hazırlamak. Sabah kalktığımızda çocuklara İtalyanca çizgi film açıyorum. Çocuklar belki başka bir dilde istiyor ama ben İspanyolca ya da İtalyanca veriyorum. İtalyanca izledikleri filmi Almancaya çeviriyorlar. Müthiş bir kız kaydediyorlar" dedi.

ÇOCUKLARINA DİL ÖĞRETMEK İSTEYEN AİLELERE ÖNERİ

Ailelerin çocuklarına dil öğretmek için farklı dillerde çizgi film izletmeleri tavsiyesini veren Baba Yıldız, "Çocuklarına hangi dilleri öğretmek istiyorlarsa bol bol çizgi film izletsinler. Çocuklarda böylelikle altyapıyı alacaktır. Yetişkinlere tavsiyem sosyal medyada ve internetten bol bol video izletsinler. Dil öğrenmenin ne kadar kolay olduğunu görebilirler. Bir çocuğun kaç dil öğreneceğine sınır koymak yanlış olur. Biz kızım Lara 18 aylıkken başladık. Çocuklarımın çok zeki olduğunu düşünen aileler var. Benim çocuğum diğer ailelerin çocuklarından farklı değil, hatta belki birçok ailenin çocuğu benim çocuklarımdan daha zeki olabilir" şeklinde konuştu.

"HER GÜN BU DİLLERİ AKTİF BİR ŞEKİLDE KONUŞUYORUZ"

Anne Margorzata Yıldız ise her dün dilleri aktif bir şekilde konuştuklarını belirterek, "Biz iki sene önce eğitim vermeye başladık. Ben zaten Polonyalıyım onlarla aktif bir biçimde lehçe konuşuyorum. Eşim Türk dili konuşuyor; biz eşimle beraber Almanca konuştuğumuz için çocuklar üç dil öğrenmeye başladılar. Diğer dilleri de eklemek istedik ilk önce; İngilizce, Rusça, Fransızca ekledik. Bir kişi bir dil genelde kuralımız budur. 6 dili aktif bir şekilde konuşuyorlar. İtalyanca, İspanyolca çok hoş diller. Bu dilleri de ekledik bu şekilde devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi oyun oynayarak normal günlük konuşmalarda oyun hamurları, lego, dışarıda top oynarken çocuklarla da sık sık farklı diller konuşuyoruz. Benimle her dili konuşuyorlar; ama diğer insanlarla tek dili konuşuyorlar, bu şekilde devam ediyoruz. Her gün bu dilleri aktif bir şekilde konuşuyoruz. Birçok dili çocuklara öğretmek normaldir" diye konuştu.

