Minik Leyla davasında yaşanan gelişmeyle ilgili UCİM'den ilk açıklama geldi
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Minik Leyla davasında yaşanan gelişmeyle ilgili UCİM'den ilk açıklama geldi

21.12.2020 21:46 | Son Güncelleme: 21.12.2020 22:21

Minik Leyla davasında yaşanan gelişmeyle ilgili UCİM'den ilk açıklama geldi 'Leyla için mücadele bitmedi' Minik Leyla'nın davasını yakından takip eden UCIM'in (Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği) Kurucusu ve Genel Başkanı Saadet Özkan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası...

Minik Leyla davasında yaşanan gelişmeyle ilgili UCİM'den ilk açıklama geldi

'Leyla için mücadele bitmedi'

AĞRI - Minik Leyla'nın davasını yakından takip eden UCIM'in (Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği) Kurucusu ve Genel Başkanı Saadet Özkan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan amca Yusuf Aydemir'in tahliye edilmesiyle ilgili açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Ağrı'da 2018 yılında dedesinin köyüne geldikten sonra kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan amca Yusuf Aydemir bugün tahliye edildi. Tahliyenin ardından Minik Leyla'nın davasını takip eden UCİM Heyeti Kurucusu ve Genel Başkanı Saadet Özkan sosyal medya hesabından bir video paylaşarak davanın takipçisi olacaklarını söyledi.

'Leyla için mücadele bitmedi'

Alınan karara 7 günlük itiraz süresinin bulunduğunu ve bu süre içerisinde gerekli mercilere itirazda bulunacaklarını kaydeden Saadet Özkan, "Boncuk gözlü hepimizin kızı Leyla'nın katledildiği davayla ilgili bugün bir üst mahkemeden aldığımız haber soruşturmanın eksik yürütüldüğü yönünde ve karar bozuldu. Yerel Mahkeme'de Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde davamız yeniden görülecek. Amca Yusuf Aydemir tahliye edildi diğer sanıkların beraatıyla ilgili karar da bozuldu. Bu davanın takipçisi olacağız. Başından beri bu davanın peşini bırakmadık yine bırakmayacağız. Evladımız için mahkeme günü yine orada olacağız. 7 günlük bir itiraz sürecimiz var. Gerekli itirazlarımızı yapacağız. Leyla için mücadele bitmedi. Hep birlikte Leyla için adaletin yerini bulmasını sağlayacağız. Sizleri de davanın tüm celselerinde yeniden desteğe çağırıyoruz. Çocuk için adalet yeniden sağlanacak." dedi.

Minik Leyla davasında yaşanan gelişmeyle ilgili UCİM'den ilk açıklama geldi
Minik Leyla davasında yaşanan gelişmeyle ilgili UCİM'den ilk açıklama geldi
Minik Leyla davasında yaşanan gelişmeyle ilgili UCİM'den ilk açıklama geldi
Minik Leyla davasında yaşanan gelişmeyle ilgili UCİM'den ilk açıklama geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN AKGÜN

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