Minik Leyla'dan Gelen Acı Haber Sosyal Medyayı Yasa Boğdu
Minik Leyla'nın cansız bedeninin bulunduğu haberi sosyal medyada şok etkisi yarattı. Haberi duyan herkes yaşadığı büyük acıyı mesajlarında paylaştı.
Minik Leyla'nın cansız bedeninin bulunduğu haberi sosyal medyada şok etkisi yarattı. Haberi duyan herkes yaşadığı büyük acıyı mesajlarında paylaştı.
LEYLA'DAN GELEN ACI HABER SOSYAL MEDYAYI HÜZNE BOĞDU
18 gündür aranan Leyla'nın cansız bedeninin bulunması sosyal medyanın da gündemine oturdu. Twitter kullanıcıları Minik Leyla ile ilgili acı haberi paylaşırken, duydukları üzüntü paylaşımlarına da yansıdı.
Minik Leyla ile ilgili paylaşım yapanlar arasında siyasetçiler ve gazeteciler de vardı.
Pek çok futbol takımının taraftar grubu da minik Leyla'dan gelen acı haber sonrası büyük üzüntü yaşadı.
YORUMLAR (40)
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SÖZÜN BİTTİGİ YER AGLATTI BENİ KÜÇÜK MELEKCevap Yaz Yayından Kaldır
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Meclis tatilde tasarı sunulacakmış küçücük canlara kıyılıyo bi zahmet yatmayı verin meclis koltuklarında yeterince horluyosunuz zaten bi çare bulun yeter idam istiyoruz bu milletin ayaklanması lazım herkesin sokaklara dökülmesi lazımCevap Yaz Yayından Kaldır
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ah be kızım üzdün bizi gözümüze yaş düşürdünCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Tek teselli buldugum sey...yavrucak simdi cennetde bir kus gibi özgür ve bu pislik dünyadan kurtulduCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Kimyasal hadım istemiyoruz bu yaratıklar nefes nefes almamalı Allah aşkına yeterrr bunların kökü kazinmali idam getirinnCevap Yaz 7 Yayından Kaldır