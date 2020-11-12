Minik Kur'an Kursu öğrencilerden yürekleri ısıtan kampanya
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Minik Kur'an Kursu öğrencilerden yürekleri ısıtan kampanya

12.11.2020 15:39 | Son Güncelleme: 12.11.2020 15:44
Minik Kur'an Kursu öğrencilerden yürekleri ısıtan kampanya

Antalya Kepez Müftülüğü Turgut Reis Kur'an Kursu öğrencileri, İzmirli depremzedeler için battaniye bağışında bulundu.

Antalya Kepez Müftülüğü Turgut Reis Kur'an Kursu öğrencileri, İzmirli depremzedeler için battaniye bağışında bulundu.

Antalya Kepez Müftülüğü Turgut Reis Kur'an Kursu 4-6 yaş gurubu öğrencileri, Turgut Reis Cami cemaatiyle birlikte yürekleri ısıtan bir kampanyaya imza attı. Küçük öğrenciler, 30 Ekim'de İzmir'de meydana gelen depremde evsiz kalan depremzedeler için battaniye kampanyası düzenledi. Harçlıklarından biriktirdikleri paralarla battaniye alan öğrencilere cami cemaati de destek verdi. Toplanan battaniyeler, Kepez Müftülüğü aracılığıyla depremzedelere ulaştırıldı.

Depremzede çocuklar üşümesin

İzmir'de yaşanan depremin hem kendilerini hem de Kur'an Kursu öğrencilerini çok üzdüğünü belirten Turgut Reis Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hüseyin Say, "Enkaz altından 91 saat sonra kurtarılan Ayda ve 65 saat sonra kurtarılan Elif, tüm Türkiye ile birlikte bizi de ağlattı. Öğrencilerimiz de depremden çok etkilendi. Depremzedeler için ne yapabiliriz diye düşünürken en uygun bağışın battaniye olacağını düşündük. Hatta bu fikir çocuklardan geldi. Depremde evsiz kalan çocuklar üşümesin istediler. Cemaatimiz de bağışta bulundu ve battaniyeleri depremzedelere gönderdik" dedi.

Deprem bilinçi oluşturuluyor

Kampanyanın bir amacının da küçük öğrencilere deprem bilinci oluşturmak olduğunu aktaran Say, "Kampanyayla öğrencilere daşanışmayı ve yardımlaşmayı öğretiyoruz. Aynı zamanda depreme karşı bilinçli olmayı anlatıyoruz. İnşallah bir daha böyle bir felaket yaşamayız. Bu vesiyleyle depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Minik Kur'an Kursu öğrencilerden yürekleri ısıtan kampanya
Minik Kur'an Kursu öğrencilerden yürekleri ısıtan kampanya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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