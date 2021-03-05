Minik kızlarını denizle tanıştırdılar

KIZI KUCAĞINDA

Katy Perry ve Orlando Bloom, minik kızları Daisy Love ile plajda keyifli bir gün geçirdi. Minik Daisy Dove önce annesinin kucağında bir yürüyüş yaptı. O sırada küçük kız meraklı gözlerle etrafına baktı. Daisy Dove'a güneşin zararlı ışınlarından korunması için uzun kollu bir plaj kıyafeti ve ona uygun renkte şapka giydirilmiş olması dikkatlerden kaçmadı. Perry anne olduktan sonra yaptığı bir röportajda "Daisy, benim hayatımda aldığım en güzel hediye" demişti.

MİNİK KIZINI GEZDİRDİ

Daha sonra minik Daisy Dove'u babası Orlando Bloom kucağına aldı. Ünlü oyuncu, kızıyla birlikte bir süre yürüdü. Çifte bu plaj keyfinde yardımcıları ve arkadaşları da eşlik etti. Katy Perry ve Orlando Bloom, sonra Daisy Dove'u, yakınlarına bırakıp deniz keyfi yaptı.

KUMLARIN ÜZERİNDE EGZERSİZ

Orlando Bloom, bir ara da kumların üzerinde kaslarını güçlendirmek için egzersiz yaptı. Bloom, o anlarda zaman zaman hem Katy Perry ile hem de kendilerine eşlik edenlerle kısa ve eğlenceli konuşmalar da yaptı.

YİNE AYNI MAYO

Bu arada Katy Perry'nin, hem geçen yıl hamileyken hem de bu yıl giydiği aynı mayoyu tercih ettiği görüldü. Perry, aynı mor renkli mayosu, kızına hamileyken de giymiş ve yine Hawai'de plajda görüntülenmişti.

SÖYLENTİLERE BÖYLE NOKTA KOYMUŞTU

Katy Perry, hamilelik iddialarına son noktayı yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla koymuştu. Ünlü şarkıcı Never Worn White adlı şarkısının klibinde büyüyen karnını da gözler önüne sermişti. Perry, yine sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda "Bu yaz çok fazla şey olacak. Sadece doğum yapmayacağım, beklediğiniz çok önemli bir şey daha olacak" diye yazmıştı.

PAPATYALI OJE

Dört yıldır birlikte olan ve önceki yıl da nişanlandıklarını açıklayan Katy Perry ile Orlando Bloom, kızlarının doğumunu da sosyal medya hesabından duyurdu. Mutlu haber, çiftin iyi niyet elçisi olduğu UNICEF'in sosyal medya hesabından da duyuruldu. Paylaşımda "Dünyaya hoş geldin Daisy Dove Bloom. İyi niyet elçilerimiz Orlando Bloom ve Katy Perry'nin kızlarını tanıştırmaktan onur duyarız" denildi. Bu duyuru, aynı zamanda dünyanın dört bir yanında yardıma muhtaç bebekler ve anne adayları için başlatılan bir kampanyanın da ilk adımı oldu. Katy Perry'nin anne olduğunu duyurduğu fotoğrafta tırnağını da kızının adındaki Daisy'ye (Papatya) uygun oje sürmesi de dikkatlerden kaçmamıştı.

ALTIN KÜRE GECESİ AŞK DOĞDU

Katy Perry ve Orlando Bloom aşkı bir Altın Küre ödül töreninde başladı. The Mirror gazetesine konuşan 43 yaşındaki Orlando Bloom, nişanlısı Katy Perry ile tanıştığı geceyi ve hissettiklerini anlattı. Bloom'un anlattığına göre ünlü oyuncu ve 35 yaşındaki Katy Perry, 2016 yılındaki Altın Küre (Golden Globes) ödülleri gecesinde tanıştılar. Anlattığına göre Bloom'un Perry'ye bir kez yakından bakması da ona aşık olmasına yetti.

'HAMBURGER YERKEN KALBİM ONA KİLİTLENDİ'

Orlando Bloom, Katy Perry'nin, dikkatini çektiği ilk anları şöyle anlattı: "Sahnede duruyordum ve seyircilere bir göz atıyordum. O oradaydı, kalabalığın arasında. Hatırlıyorum, çok güzel pembe bir elbise giyiyordu. O sırada "Ooo! Sanırım bu Katy Perry!" diye aklımdan geçirdim." Katy Perry'nin, ünlü oyuncu Denzel Washington ile aynı masada oturduğunu fark ettiğini de anlattı. Söylediğine göre, o masaya kutularla hamburger taşındığını görüp karar verdi. Denzel Washington'ın yanına giden Orlando Bloom, hemen o masaya gidip meslektaşına "Bir tane alabilir miyim?" diye sordu. Denzel Washington da ona "Elbette" dedi. O sırada aynı masada oturan Perry'ye göz kırptı.

İKİSİ DE DAHA ÖNCE EVLENİP BOŞANDI

Katy Perry, daha önce oyuncu Russell Brand ile kısa süren bir evlilik yaşamıştı. Hindistan'da evlenen çiftin birlikteliği fazla uzun sürmedi. Perry, ilk evliliğini 2010 yılında oyuncu Russell Brand ile yaptı. Ama bu evlilik sadece iki yıl sürdü. Brand, geçen yılın son aylarında bir röportajda Katy Perry ile evliliğine ilişkin konuşmuş ve o dönemi "kasırga gibiydi" diye nitelendirmişti. Orlando Bloom ise 2010 ile 2013 yılları arasında model Miranda Kerr ile evliydi. Çiftin Flynn Christopher adında 10 yaşında bir oğlu oldu. Annesiyle birlikte yaşayan Flynn, zaman zaman babası ve onun nişanlısıyla da buluşup iyi vakit geçiriyor.

Kaynak: Hürriyet