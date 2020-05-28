Minik kaykaycı profesyonellere taş çıkarttı
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Minik kaykaycı profesyonellere taş çıkarttı

Minik kaykaycı profesyonellere taş çıkarttı Manisa'da 4 yaşındaki kaykay sporcusu, gösterdiği performansla profesyonel sporculara taş çıkardı.

28.05.2020 12:56 | Son Güncelleme: 28.05.2020 13:03

Minik kaykaycı profesyonellere taş çıkarttı

MANİSA - Manisa'da 4 yaşındaki kaykay sporcusu, gösterdiği performansla profesyonel sporculara taş çıkardı.

Manisa'da henüz 4 yaşında olan Hamza Yılmaz, geçtiğimiz yıl başladığı kaykay sporundaki yetenekleriyle dikkat çekiyor. 1 yıldır aralıksız olarak sürdürdüğü kaykay sporunda kendini geliştiren minik Hamza, gösterdiği performansla da izleyenleri kendine hayran bıraktı. Gelecekte kendisini profesyonel alanlarda göstermek isteyen 4 yaşındaki Hamza Yılmaz, Manisa'da profesyonel bir kaykay pisti yapılmasını istedi. Annesi Rabia Yılmaz ve babası Hasan Yılmaz'ın da destekleriyle sporunu yapan minik Hamza'nın tek korkusu ise insanlara ve hayvanlara çarpmak.

Hamza'nın küçük yaşlarda kaykay sporuna merak sardığını belirten anne Rabia Yılmaz, "Hamza 3 yaşından beri kaykay kullanıyor. Bunu da tesadüfen keşfettik. Manisa Valiliği önünde kaykay kullanan ağabeylerinin kaykayını kullanmaya başladı. Daha sonra bizden kaykay istedi. Hamza'nın bu isteğini kırmadık. Özellikle babasıyla birlikte kendisine destek olduk. Ben hiçbir şekilde bu konularda Hamza'yı sıkmıyorum. 'Hamza dikkat et, düşme' demiyorum. Eğer bunları deseydim Hamza bu seviyelere gelemeyecekti. Hamza şu an ağabeylerinin yaptığı hareketleri çok rahatlıkla yapabiliyor" dedi.

Hamza'nın yeteneklerini geliştirmesinde destek olan Beden Eğitimi Öğretmeni ve Antrenör Selçuk Ürün, "Hamza kardeşimiz babası ve annesi tarafından itinayla yetiştirilmiş bir çocuk. Çok özel ve özel yeteneklere sahip bir çocuk. Hamza gibi kardeşlerimizin elinden tutulum onların Manisa'da çalışma yapacakları alanları olursa, o çocukların olimpiyatlarda, Avrupa şampiyonalarında bizleri temsil edeceklerine inanıyoruz. Hem Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun hem de Manisa Valimizin amatör sporlara verdiği destekleri biliyoruz. Manisa'da da kaykay sporunun yapılabileceği bir park alanı talep ediyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan Manisa'da kaykay pisti yapmasını isteyen minik Hamza, Bakan Kasapoğlu'yla birlikte de kaykay sporunu yapmak istediğini belirterek "Babamın ve annemin sayesinde kaykay sporu yapıyorum. Kaykay kullanmak çok zor. Benim gibi yetenekliler yapar. Mehmet amca ben Manisa'da yaşıyorum. Burada kaykaycılar var, patenciler var. Mehmet amca buraya bir kaykay parkı yap" dedi.

Minik kaykaycı profesyonellere taş çıkarttı

Kaynak: İHA

Manşet

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