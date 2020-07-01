Minik Devran'a görme engelli dedesi ile babaannesi kol kanat geriyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Minik Devran'a görme engelli dedesi ile babaannesi kol kanat geriyor

Erzurum'da ileri derecede görme kaybı bulunan ve epilepsi hastası olan 7 yaşındaki bedensel ve zihinsel engelli Devran Atalar, babaannesi ve kendisi gibi göremeyen dedesiyle hayata tutunmaya çalışıyor.

01.07.2020 12:46 | Son Güncelleme: 01.07.2020 12:52

Erzurum'da ileri derecede görme kaybı bulunan ve epilepsi hastası olan 7 yaşındaki bedensel ve zihinsel engelli Devran Atalar, babaannesi ve kendisi gibi göremeyen dedesiyle hayata tutunmaya çalışıyor.

Minik Devran, anne babasının boşanması üzerine, Aziziye ilçesindeki Dadaşkent semtinde kiracı oldukları 3 odalı ve toprak damlı gecekonduda 55 yaşındaki babaannesi Nuran ve 58 yaşındaki dedesi İhsan Atalar ile yaşıyor.

Doğumda beynine oksijen gitmediği için bedensel ve zihinsel engeli bulunan Devran, çok az derecede görebiliyor ve epilepsi hastası.

Vücudunu hiçbir şekilde hareket ettiremeyen, elleri ve ayakları tutmadığı için ihtiyaçlarını gideremeyen ve bakımı babaannesince karşılanan Devran, sadece mama yiyebiliyor.

Deniz Feneri Derneği aracılığıyla bağışçıların aldığı akülü arabayla babaannesinin kucağında sokaklarda dolaşan Devran, o anların mutluluğunu yaşıyor.

Yaklaşık 20 yıldır gözleri görmeyen eşi İhsan ile Devran'ın ihtiyaçlarını karşılayarak her ikisinin eli ve ayağı olan Nuran, daha iyi bir yaşam sürmek ve gecekondudan kurtulmak için yardımseverlerin desteğini bekliyor.

"Kucağıma aldığımda sanki dünyam ışıklanıyor"

İhsan Atalar AA muhabirine yaptığı açıklamada, geliri olmadığını ve yardımseverlerin verdiği destekle bugüne kadar geldiklerini söyledi.

Gözlerinin görmediğini ve Devran'ı görmeyi çok istediğini anlatan dede Atalar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devran'ı görmeyi çok isterdim. Onu alıp koklamayı, elimden tutup gezdirmesini çok isterdim, o da olmadı. Hiçbir şeyim olmasaydı ama Devran sağlam olsaydı, yürüseydi, top oynasaydı. Görmesem bile hissederdim. Devran bizim her şeyimiz. Gözüm görmüyor ama kokusunu aldığım zaman ciğerlerim bayram ediyor. Kucağıma aldığımda sanki dünyam ışıklanıyor. Onu aldığımda mutlu ve huzurlu oluyorum, dünyayı bana bağışlamışlar gibi oluyor."

Babaanne Nuran Atalar ise Devran'ın doğuştan bu durumda olduğunu ve yaklaşık 6 yıldır ona baktığını söyledi.

Atalar, "Oğlum hurdacılık yapıyor, işi yok. Devran'ın çok masrafı var, çocuk kavuşturamıyor. Bir yerden desteği yok. En azından bir işe girseydi kendi çocuğunu kurtarırdı. Büyüklerimizden yardım yapmalarımı istiyorum." ifadesini kullandı.

"Devran'ı çok seviyorum"

Babaanne Atalar, Devran'ı çok sevdiğini belirterek şöyle devam etti:

"Sürekli ilaç kullanıyor ve vermediğim gibi havale geçiriyor. Hiçbir yeri sağlam değil, bir yere götürdüğümde durmuyor. Misafir geldiğinde Devran mikrop kapmasın diye içeri almıyorum, üstünü hep ayrı yıkıyorum. Elleri ve ayağı tutmuyor. Mamasını ben veriyorum, temizliğini ben yapıyorum, üstünü ben giydiriyorum. Yerinden canlanamıyor ki bir şey yapsın. Mama vermedin mi söylemez ki ben açım diye. Yemek yiyecek misin diye sorduğumda gözlerini kapatarak istediğini bildiriyor."

Devran'ın başka birinin yanında durmadığını aktaran Atalar, geceleri birlikte yattıklarını ve her şeylerinin bir olduğunu söyledi.

Atalar, Deniz Feneri Derneğine giderek yardım talebinde bulunduğunu bildirerek, "Çocuğa araba verin, gücüm yetmiyor, hiç değilse arabayla gezdireyim dedim. Onlar da getirip arabayı verdiler. Arabaya binip kucağıma alıyorum, kapının önünde gezdiriyorum, parka götürüyorum. Dışarı çıktığında mutlu oluyor." diye konuştu.

Deniz Feneri Derneğinden yöneticilerin evine gelip durumunu gördüklerini belirten Atalar, şunları kaydetti:

"Dernek yöneticileri 'Seni burada bırakmayacağız, ev tutup buradan çıkaracağız.' dediler. Benim de daha gücüm kalmadı. Eşimin gözü görmüyor. Dışarı çıkarıyorum Devran kalıyor, Devran'ı çıkarıyorum o kalıyor. İkisinin arasında kalıyorum. Bu ev de yıkılıyor, toprak dökülüyor, yapacak bir şeyim yok."

Deniz Feneri Derneği Doğu Anadolu Bölgesi Temsilcisi Ömer Sait Aksoy ise dernek olarak bölgede yardım faaliyeti çalışması yürüttüklerini söyledi.

İhtiyaç sahibi ailelere gıda, giyim ve eşya dağıttıklarını anlatan Aksoy, "Ekiplerimiz bu ailemizle dağıtım esnasında karşılaşmışlar. Devran için tekerlekli sandalye ihtiyacı olduğunu bize ifade etiler. Biz de bağışçılarımıza ailenin durumunu bildirdik ve tekerlekli sandalye bağışını teslim ettik. Şu anda baraka bir evde yaşıyorlar. Nasip olursa dernek olarak aileyi farklı bir yere taşımayı düşünüyoruz. Bağışçılarımızın desteğiyle kirasını karşılayacak şekilde aileye düzgün bir ev ortamı sağlayacağız." diye konuştu.

Minik Devran'a görme engelli dedesi ile babaannesi kol kanat geriyor

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 394,3 liradan işlem görüyor Haber
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 394,3 liradan işlem görüyor
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu Haber
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu Haber
Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı Haber
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi Haber
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme Haber
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Osmanlı yadigarı Novi Pazar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor
Osmanlı yadigarı Novi Pazar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
İkranur'un derede boğularak öldüğü belirlendi! Ancak incelenen elbiseleri cinayete kurban gittiğini işaret ediyor
İkranur'un derede boğularak öldüğü belirlendi! Ancak incelenen elbiseleri cinayete kurban gittiğini işaret...
Genç oyunculara A takımda şans vermeye hazırlanan G.Saray, F.Bahçe'nin de istediği Kerem Aktürkoğlu ile anlaştı
Genç oyunculara A takımda şans vermeye hazırlanan G.Saray, F.Bahçe'nin de istediği Kerem Aktürkoğlu ile anlaştı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2020'yi herkesi şaşırtan bir büyüme oranıyla kapatacağız
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2020'yi herkesi şaşırtan bir büyüme oranıyla kapatacağız
Hamile kaldığı sevgilisi evli çıkınca ayrılmak istedi ancak şahıs tarafından tek odalı evde 6 ay alıkonuldu
Hamile kaldığı sevgilisi evli çıkınca ayrılmak istedi ancak şahıs tarafından tek odalı evde 6 ay alıkonuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıktaki kritik görevlere yeni isimler getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıktaki kritik görevlere yeni isimler getirildi
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu! Sosyal medya düzenlemesi geliyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu! Sosyal medya düzenlemesi geliyor
Hiçbir koruyucu özelliği olmayan siyah maskeler, ciltte tahrişe ve egzamaya neden oluyor
Hiçbir koruyucu özelliği olmayan siyah maskeler, ciltte tahrişe ve egzamaya neden oluyor
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi
Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt verdi
Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt verdi
'Maskeni tak' diye uyaran iş arkadaşına saldırıp saçından sürükledi
"Maskeni tak" diye uyaran iş arkadaşına saldırıp saçından sürükledi
Tahran'da bir klinikte gaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi: 19 kişi öldü
Tahran'da bir klinikte gaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi: 19 kişi öldü
Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Emre Kılınç transferini bitirdi
Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Emre Kılınç transferini bitirdi
Son Dakika: Brezilya'da koronavirüs salgını sebebiyle bir günde 1280 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Brezilya'da koronavirüs salgını sebebiyle bir günde 1280 kişi hayatını kaybetti
İletişim ödülünü kazanan mavi takım, ailelerini görünce gözyaşlarına boğuldu
İletişim ödülünü kazanan mavi takım, ailelerini görünce gözyaşlarına boğuldu
Cani adam, 3 yaşındaki Alperen'i ağladığı için öldürmüş
Cani adam, 3 yaşındaki Alperen'i ağladığı için öldürmüş
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Fuat Oktay Özlem Zengin Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Hülya Avşar Kenan Doğulu Şeyma Subaşı
Spor Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Ivan Obradovic Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Bakan İzmir Temmuz
Şu an buradasınız: Minik Devran'a görme engelli dedesi ile babaannesi kol kanat geriyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.7.2020 12:54:33. #1.15#
title