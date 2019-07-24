Minibüsün çarptığı yaya ağır yaralandı

Minibüsün çarptığı yaya ağır yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde minibüsün çarptığı yaya ağır yaralandı.

Minibüsün çarptığı yaya ağır yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde minibüsün çarptığı yaya ağır yaralandı.

Kaza, Siverek ilçesi Abdalağa Mahallesi Kamil Turan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Batman'dan Mersin'e dönen ailenin içinde bulunduğu Server Y. yönetimindeki 33 CEU 72 plakalı minibüs, Şanlıurfa karayolunda bulunan ışıklara yakın bir mevkide aniden önüne çıkan Vedat D.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç ağır yaralandı. Yoldan geçen bir doktor, yaralıya müdahale ederek bilincini açık tutmaya çalıştı.

Kaza anı saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde minibüsün çarpmasıyla metrelerce sürüklenen gencin yardımına, çevreden geçen vatandaşlar yetişiyor.

Olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Vedat D. tedavi altına alınırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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