MİNİBÜSLERDE MASKELİ İZDİHAM: KAPILARDAN SARKANLAR, FAZLA YOLCUDAN YAN YATAN ARAÇLAR....
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MİNİBÜSLERDE MASKELİ İZDİHAM: KAPILARDAN SARKANLAR, FAZLA YOLCUDAN YAN YATAN ARAÇLAR....

MİNİBÜSLERDE MASKELİ İZDİHAM: KAPILARDAN SARKANLAR, FAZLA YOLCUDAN YAN YATAN ARAÇLAR.

MİNİBÜSLERDE MASKELİ İZDİHAM: KAPILARDAN SARKANLAR, FAZLA YOLCUDAN YAN YATAN ARAÇLAR....
02.07.2020 12:30 | Son Güncelleme: 02.07.2020 12:34

MİNİBÜSLERDE MASKELİ İZDİHAM: KAPILARDAN SARKANLAR, FAZLA YOLCUDAN YAN YATAN ARAÇLAR....

İstanbul'da şok eden görüntüler

Önlemlere rağmen minibüslerdeki fazla yolcunun önüne geçilmiyor.

Bu sabah çekilen görüntülerde balık istifi minibüslerde yolcuların kapılardan sarktığı, araçların fazla yolcu nedeyle yan yattığı görüldü.

Koronavirüs önlemlerini hiçe sayan minibüs sürücüleri trafik kurallarını da yok saydı,

Haber-Kamera: Ersan SAN-Veysel TİMDU/ İstanbul, (DHA) - KÜÇÜKÇEKMECE'de koronavirüs salgınına rağmen tıka basa dolu yolcu taşılan minibüsler kameraya yansıdı. Kapılarını kapatamayacak kadar fazla yolcu alan minibüslerden bazı yolcular dışarı sarktı. Kapasitesinin çok üstünde yolcu alan araçların bazılarının ağırlıktan yan yattığı da görüldü. Minibüs sürüleri her türlü ihlali yaparak ilerledi.

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi, Aşık Veysel Caddesi üzerinde Şirinevler-Başakşehir hattında çalışan minibüsler, koronavirüs ile mücadelenin en önemli adımı olan 'sosyal mesafe' ve 'kapasite azaltma' kurallarını hiçe sayıyor. Salgın tehlikesine aldırmayarak balık istifi yolcu alınan minibüslerde vatandaşların, yolculuklarını kapılardan sarkarak yapması da, tehlikeli görüntülere sahne oldu. Çevre sakinleri ise salgın sürecinde, normalden fazla yolcu taşıyan ve kurallara uymayan minibüs şoförlerine isyan etti.

SADECE KORONAVİRÜSE DEĞİL, KAZAYA DA DAVETİYE ÇIKARIYORLAR Görüntülendiğini fark eden bazı minibüs şoförleri, vatandaşları minibüs içinde sıkıştırıp, kapılarını kapatmaya çalıştı. Ancak içerideki yolcu sayısının fazla olması nedeniyle, kapılar kapanmadı. Öte yandan birçok minibüs şoförünün koronavirüsten korunmak için uyulması gereken kuralların yanı sıra, trafik kurallarına da aldırmadığı görüldü. Trafik yoğunluğunda birbirleriyle yarışırcasına ters yönden gidip, kırmızı ışıkta geçen minibüslerden biri, karşıdan gelen bir halk otobüsüyle kaza yapmaktan son anda kurtuldu. O anlar, Demirören Haber Ajansı (DHA) kameralarına saniye saniye yansıdı.

CEZA KESİLECEĞİNİ SANIP, GÜZERGAH DEĞİŞTİRDİ

Kuralları ihlal ettiği sırada görüntülendiğini fark eden bazı minibüs şoförleri ise, kendilerine ceza kesileceğini sanarak, güzergahlarının dışına çıktı. Ayrıca bir şoför, koronavirüs salgınına rağmen neden bu kadar fazla yolcu aldığı sorularını yanıtsız bırakırken, minibüslerden birinin trafiğe plakasız çıkması da dikkat çekti.

"BURADA VİRÜS YOK, BURAYA GELMEMİŞ"

Minibüslerin doluluğundan şikayet eden ve şoförlerin kurallara uymadığını ifade eden vatandaş Erdal Kırlı, 'Dolmuşlar tıklım tıklım. Denetim hiç yok. Burada daha önce kazalar da oldu. Şoförler nasıl kullanıyor minibüsleri bilmiyorum ama burada ciddi bir dolmuş eksikliği var. Genelde vatandaşlar minibüslerin kapılarından sarkarak yolculuk ediyor. Yaz-kış fark etmiyor, hep öyle. Burası sanayi bölgesi olduğu için tıka basa doluyor. İş başım normalde 08.00'de ama minibüse binemeyip beklediğim için 08.30'da geliyorum. Binsem de et ete değiyor minibüste. Burada virüs yok, buraya gelmemiş. Virüsten dolayı normalde daha az yolcu almaları gerekiyor ama daha fazla alıyorlar. Gidiyoruz ama Allah'a emanet. Kırmızı ışıkta geçiyorlar, ters yönden geliyorlar, güzergah değişiliyorlar. Denetleme hiç yok" dedi.

'MİLLET DÜŞÜYOR, YENİDEN BİNİYOR"

Bir başka vatandaş Ozan Özdemir ise, 'Bu minibüslerin tek çaresi, belediyenin organize sanayiye otobüs aktarması. Her sabah 07.30'dan sonra 2-3 otobüs servis yapsa, minibüslerdeki doluluk oranı azalır. Metronun açılmasının da faydası olacak. Ben 1995 yılından beri bu mahalledeyim, her sabah aynı. Her sabah tıka basa dolu. Millet düşüyor yeniden biniyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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