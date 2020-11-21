Henüz 14 yaşındaydı! Kullandığı motosiklet minibüsle çarpışınca hayatını kaybetti

Antalya'da bir minibüsle çarpışan motosiklet sürücü 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Minibüs şoförü gözaltına alınırken 14 yaşındaki çocuğun başında kask olup olmadığı bilinmiyor.