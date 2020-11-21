Henüz 14 yaşındaydı! Kullandığı motosiklet minibüsle çarpışınca hayatını kaybetti
21.11.2020 09:08 | Son Güncelleme: 21.11.2020 09:40
Antalya'da bir minibüsle çarpışan motosiklet sürücü 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Minibüs şoförü gözaltına alınırken 14 yaşındaki çocuğun başında kask olup olmadığı bilinmiyor.
Korkunç kaza dün saat 19.30 sıralarında Korkuteli'ne bağlı Sülekler Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Yılmaz'ın (14) kullandığı 07 RU 433 plakalı motosiklet ile S.Ö. idaresindeki 07 SE 316 plakalı minibüs çarpıştı.
TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İbrahim Yılmaz, vatandaşlar tarafından Korkuteli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Minibüs şoförü gözaltına alınırken, İbrahim Yılmaz'ın kaza sırasında başında kask olup olmadığı belirlenemedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem DURMAZ