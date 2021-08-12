Minibüs ve otomobil çarpıştı, servis bekleyen işçi can verdi
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Minibüs ve otomobil çarpıştı, servis bekleyen işçi can verdi

Minibüs ve otomobil çarpıştı, servis bekleyen işçi can verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kontrolsüz kavşakta servis minibüsü ve otomobilin çarpışması sonucu cadde üzerinde sabah işe gitmek için servis bekleyen fabrika işçisi hayatını kaybetti.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kontrolsüz kavşakta servis minibüsü ve otomobilin çarpışması sonucu cadde üzerinde sabah işe gitmek için servis bekleyen fabrika işçisi hayatını kaybetti. Kazada 6 kişi de yaralandı.

Kaza, Döşemealtı ilçesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; tali yoldan ana yola çıkmak isteyen Abdullah Servet Y. kontrolündeki 33 AHY 184 plakalı otomobil ile cadde üzerinde seyir halinde bulunan Ramazan D. kontrolündeki 07 GHM 80 plakalı servis minibüsü kontrolsüz kavşak üzerinde çarpıştı. Çarpmanın şiddeti ile hızını alamayan servis minibüsü boş arazi içerisinde bulunan çalılık alana uçtu. Aracın orta refüj üzerindeki elektrik direğini de yerinden çıkardığı görüldü.

Ölüm servis minibüsü beklerken yakaladı

Kazada araçlardan birisi cadde üzerinde sabah işe gitmek için servis bekleyen Ümit Ünal'a (41) çaptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından kontrolü yapılan fabrika işçisi Ümit Ünal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada servis minibüsünde bulunan 4 kişi ve her iki araç sürücüsü dahil 6 kişi yaralandı.

Hangi aracın çarptığı belli değil

Yaralı vatandaşlar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından il merkezinde bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Araçların ise hurdaya döndüğü görüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri, hayatını kaybeden vatandaşa hangi aracın çarptığı belirlemek için geniş çaplı inceleme başlattı.

Morga kaldırıldı

Kazaya karışan araçlar polis ekiplerinin incelemesinin ardından olay yerinden kaldırıldı. Ümit Ünal'ın cenazesi ise Antalya Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. - ANTALYA

Minibüs ve otomobil çarpıştı, servis bekleyen işçi can verdi
Minibüs ve otomobil çarpıştı, servis bekleyen işçi can verdi
Minibüs ve otomobil çarpıştı, servis bekleyen işçi can verdi
Minibüs ve otomobil çarpıştı, servis bekleyen işçi can verdi
Minibüs ve otomobil çarpıştı, servis bekleyen işçi can verdi
Minibüs ve otomobil çarpıştı, servis bekleyen işçi can verdi
Minibüs ve otomobil çarpıştı, servis bekleyen işçi can verdi
Minibüs ve otomobil çarpıştı, servis bekleyen işçi can verdi
Minibüs ve otomobil çarpıştı, servis bekleyen işçi can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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