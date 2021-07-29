Minibüs mezarlığa uçtu: 2 yaralı
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Minibüs mezarlığa uçtu: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Minibüs mezarlığa uçtu: 2 yaralı Tokat'ta minibüsün mezarlığı uçması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Minibüs mezarlığa uçtu: 2 yaralı

TOKAT - Tokat'ta minibüsün mezarlığı uçması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Çay Mahallesi Şeyh'i Şirvavni mezarlığı yanından geçen yolda meydana geldi. Kent merkezinden Çat Beldesine seyir halinde olan Göktay U. idaresindeki 58 ABA 430 plakalı Ford marka minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu mezarlığa uçtu. Minibüs mezarlığın duvarında askıda kalırken, ön tamponu mezar taşına çarptı. Kazada hafif şekilde yaralanan minibüs şoförü ile R.U sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Minibüs mezarlığa uçtu: 2 yaralı
Minibüs mezarlığa uçtu: 2 yaralı
Minibüs mezarlığa uçtu: 2 yaralı
Minibüs mezarlığa uçtu: 2 yaralı
Minibüs mezarlığa uçtu: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez

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