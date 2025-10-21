İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak 2025'te 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin pazarda bıçaklanarak yaşamını yitirmesiyle ilgili açılan davada, 4 sanık hakkında verilen karar açıklandı. Peki, Minguzzi katilleri kaç yıl hapiste kalacak, yatarları kaç yıl?

2 SANIĞA 24 YIL HAPİS, 2 SANIĞA BERAAT

İstanbul Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak hayatını kaybettiği olayla ilgili görülen davada karar açıklandı. Mahkeme, tutuklu sanıklar B.B. ve U.B.'yi "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24'er yıl hapis cezasına çarptırdı. "Yardım etme" suçundan yargılanan diğer iki sanık ise yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat etti.

24 YIL CEZA ALANLAR NE KADAR CEZAEVİNDE KALACAK?

Kararın ardından Haberler.com canlı yayınına katılan Avukat Yücel Önder, sanıkların infaz süreciyle ilgili değerlendirmede bulundu. Önder, "18 yaşın altındaki kişilerin infazı yetişkinlerden farklıdır, cezaevinde kaldıkları her bir gün iki gün olarak sayılır. Genel olarak 'öldürme' suçlarında cezanın üçte ikisi infaz edilir. 24 yıl ceza alan biri yaklaşık 16 yıl hapis yatar. Denetimli serbestlik süresi düşüldüğünde bu süre 15 yıla iner. Bunun yaklaşık 10 yılı kapalı, 5 yılı ise açık cezaevinde geçer" ifadelerini kullandı.

"MAHKEME, DELİL YETERSİZLİĞİ GÖREREK CEZA VERMEMİŞ"

Avukat Önder, beraat eden iki sanıkla ilgili olarak, "Mahkeme heyeti dosyada sanıkların suça yardım ettiğine ilişkin yeterli delil görmemiş olmalı ki ceza vermemiş. Ceza hukukunda şahsilik ilkesi vardır, kim ne yaptıysa cezasını o çeker. Dört kişinin birlikte ceza alabilmesi için fikir ve eylem birliği içinde hareket etmeleri gerekir. Mahkeme bu konuda ikna olmamış. Delil olmadan kanaate dayanarak ceza vermek hukuka aykırıdır" dedi.

MİNGUZZİ CİNAYETİ DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar B.B., U.B., M.A.D. ve A.Ö. SEGBİS üzerinden bağlandı. Duruşmaya maktulün ailesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ile Andrea Minguzzi de katıldı. Adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, bazı vatandaşlar "Mattia Ahmet için adalet" yazılı pankartlar taşıdı.

SAVCI MÜTALAASINI YİNELEDİ

Duruşmada cumhuriyet savcısı, bir önceki celsedeki mütalaasını tekrarlayarak B.B. ve U.B.'nin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24'er yıl hapis cezasına çarptırılmasını, M.A.D. ve A.Ö.'nün ise "yardım etme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

SANIKLARIN SON SÖZLERİ

Karar öncesinde son sözleri sorulan sanıklardan B.B. "Yaptığım her şey için çok pişmanım" derken, U.B. de benzer şekilde pişmanlığını dile getirdi. A.Ö. ise "Hakim amca, ben suçlu değilim. Sadece olay yerindeydim, çok pişmanım" dedi. M.A.D. ise suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraatini talep etti.

HÜKÜM AÇIKLANDI

Mahkeme heyeti, sanıklar B.B. ve U.B.'yi "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24'er yıl hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Diğer sanıklar M.A.D. ve A.Ö. ise delil yetersizliği nedeniyle beraat etti ve tahliye edildi.

MİNGUZZİ AİLESİ AVUKATI: "KARAR KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

Minguzzi ailesinin avukatı Ersan Barkın, karar sonrası yaptığı açıklamada, "Mahkemeye dört sanığın çocuğun etrafını sardığına dair delilleri sunduk. Buna rağmen iki sanığın beraat etmesi kabul edilemez. Üst mahkemeden kararın döneceğini düşünüyoruz, hemen itiraz edeceğiz" ifadelerini kullandı.

BAŞSAVCILIKTAN KARARA İTİRAZ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da karara ilişkin açıklama yaptı. Savcılık, esas hakkındaki mütalaada dört sanığın da cezalandırılmasının talep edildiğini hatırlatarak, beraat eden sanıklar yönünden mütalaaya aykırı çıkan kararın kanun yollarına taşınacağını belirtti.