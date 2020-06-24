Minecraft Oyuncularının Beklediği Güncelleme "Nether" Yayınlandı (İndirin!)
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Minecraft Oyuncularının Beklediği Güncelleme "Nether" Yayınlandı (İndirin!)

Microsoft, uzun süredir Minecraft için Nether güncellemesi üzerinde çalışıyor. Nether, Minecraft'in ilk piyasaya sunulmasından bu yana yapılmış en büyük ve en önemli güncellemelerden biri.

Minecraft Oyuncularının Beklediği Güncelleme
24.06.2020 12:56 | Son Güncelleme: 24.06.2020 13:01

Microsoft, uzun süredir Minecraft için Nether güncellemesi üzerinde çalışıyor. Nether, Minecraft'in ilk piyasaya sunulmasından bu yana yapılmış en büyük ve en önemli güncellemelerden biri. Minecraft Nether güncellemesi ile gelen yenilikler, değişiklikler haberimizde.

Minecraft Nether Güncellemesi Tüm Platformlarda!

Minecraft Nether güncellemesi sadece Android ve iOS platformlarında değil, PC, PlayStation 4 (PS4), Xbox One ve Nintendo Switch'de de yayınlandı. Platforma bağlı oyunun sunduğu özellikler, geliştirmeler farklılık gösteriyor. Yeni güncelleme kısaca kendi biyomları, mobları, blokları ile tamamen yeni bir dünya sunuyor. Oyuncular yeni dünyada elmastan bile zor bulunan bir materyal olan Netherite'i keşfediyor.

Şimdiye Kadarki En Büyük Güncelleme

Dört yeni biyom (yer) Crimson Forest (Kızıl Orman), Warped Forest, Soulsand Valley (Soulsand Valisi) ve Basalt Deltas (Bazalt Deltaları) getiren Nether güncellemesi, önceki büyük güncelleme olan Buzzy Bees'ten bu yana 300'den fazla hatayı düzeltiyor. Ayrıca yeni müzik ve ortam sesleri ile birlikte birçok yeni oyun özelliği ekliyor. Güncelleme ile gelen tüm yeniliklere Mineraft - Nether Güncellemesi 1.16.0 (Bedrock) sayfasından bakabilirsiniz.

Minecraft Nether Güncellemesi İndir

Minecraft oyuncularının yeni dünyaya erişmek için Minecraft Marketplace üzerinden ücretsiz indirilebilen "Way of the Nether" görevini almalarını gerekiyor. Poppy Adası'na girdikten sonra macera başlıyor.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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