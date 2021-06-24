Mine Tugay Frankfurt Türk Filmleri Festivali jürisinde

Mine Tugay, her yıl Türk sinemasının en güzel örneklerini Almanya'da geniş kitlelerle buluşturan 'Frankfurt Türk Filmleri Festivali'nin jüri koltuğunda oturacak.

Mine Tugay, her yıl Türk sinemasının en güzel örneklerini Almanya'da geniş kitlelerle buluşturan 'Frankfurt Türk Filmleri Festivali'nin jüri koltuğunda oturacak. Tugay, 25 Ekim- 30 Ekim tarihleri arasında Frankfurt'ta düzenlenecek festivalde, sektörün önemli isimleri ile beraber 'Uzun Metraj Film' kategorisinde yer alan yapımları izleyip, karar verecek.

Kaynak: Hürriyet