Mine Tugay'dan yıllar sonra anlattı: Aldığım bir ölüm haberini hala atlatamadım
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Mine Tugay'dan yıllar sonra anlattı: Aldığım bir ölüm haberini hala atlatamadım

Haberler.com / Burak Akdoğan - Haberler | Magazin

Sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin yaşadığı korkuları soran Mine Tugay, bir kullanıcının sevdiğini zamansız kaybetmekten korktuğunu söylemesinin ardından içini döktü. Bir dönem aldığı ölüm haberiyle sarsıldığından bahseden oyuncu, "Hala atlatabildiğimi düşünmüyorum" dedi.

Medcezir ve Paramparça gibi dizilerde rol alan başarılı oyuncu Mine Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Güzel oyuncu, sosyal medya hesabından takipçilerinin korkularını sordu. Gelen cevaplar üzerine takipçilerine destek mesajları gönderen Mine Tugay, hayranlarıyla dertleşti.

"HALA ATLATAMADIM"

Bir takipçisinden gelen "Sevdiklerini zamansız kaybetmek" cevabına verdiği tepkiyle dikkat çeken Mine Tugay, "Bunu ben yaşadım. Hala atlatabildiğimi düşünmüyorum. Ama hayat bize ne getirirse kabulümüz olmalı. Başka türlü akıl sağlığımızı koruyamayız" ifadelerini kullandı.

Mine Tugay'dan yıllar sonra anlattı: Aldığım bir ölüm haberini hala atlatamadım

Öte yandan bir takipçisinin "Fotoğraf karesinin içinde kalmaktan korkuyorum" sözlerini de değerlendiren Tugay, "Zaten 'an' hapsolmaz, belki seni yabancılaştıran budur" notunu düştü.

Mine Tugay'dan yıllar sonra anlattı: Aldığım bir ölüm haberini hala atlatamadım
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Burak Akdoğan
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