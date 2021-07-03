Mine Tugay'dan sevenlerini üzen açıklama
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Mine Tugay'dan sevenlerini üzen açıklama

Mine Tugay'dan sevenlerini üzen açıklama
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Oynadığı diziler ve paylaştığı her fotoğrafla gündem yaratan Mine Tugay, hayranlarını üzdü. Oyuncu, sosyal medyada paylaştığı son fotoğrafla sevenlerini korkuttu. İşte detaylar...

Tatiline Bodrum'da devam eden Mine Tugay, hayranlarını üzdü. Sabah deniz ve güneş keyfi yapan oyuncu, odadan çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaştı. Selfie yapan Tugay, "Şuraya güneş çarpmış bir Mine bırakalım" notunu düşerek, üzgün emoji koydu. Paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren oyuncuya, geçmiş olsun mesajı yağdı. Tugay, akşam saatlerinde ise yemeğe çıkarak, iyi olduğunu belirtti.

Mine Tugay'dan sevenlerini üzen açıklama

Kaynak: Snob Magazin

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