Mine Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer kimdir? Murat Gezer kaç yaşında, nereli?
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Mine Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer kimdir? Murat Gezer kaç yaşında, nereli?

04.01.2021 14:19 | Son Güncelleme: 04.01.2021 14:23
Mine Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer kimdir? Murat Gezer kaç yaşında, nereli?

Uçak kazasında vefat eden Mine Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer kimdir? Murat Gezer kaç yaşında, nereli?

Düğünlerine 1 ay kala uçak kazasında vefat eden Mine Başaran'ın nişanlısı Mine Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer kimdir? Murat Gezer kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

MURAT GEZER KİMDİR?

Almanca ve İngilizce bilen Murat Gezer işadamı. American InterContinental University'de eğitin gören Murat Gezer ailesine ait şirkette çalışıyor. Matbaacılık işi yapan Murat Gezer, 14 nisan tarihinde Mina Başaran ile dünyaevine girecekti.

MURAT GEZER SON DURUM

Zorlu süreci Başaran ailesiyle geçiren ve nişanlısının erkek kardeşiyle yakında ilgilenen Murat Gezer, vefatının üzerinden 2 yıl geçtikten sonra yeni bir ilişkiye başladı. Gezer, kalbini sosyetik güzel Nazlı Çarmıklı'ya kaptırdı.

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