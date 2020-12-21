Minari Filmi

Minari, kırsal bir bölgeye taşınan bir ailenin hayatına odaklanıyor. 1980’li yıllarda 7 yaşındaki Kore kökenli Amerikalı David, babası Jacob’un isteği üzerine annesi ve kardeşi ile birlikte Arkansas’ta kırsal bir bölgeye taşınır. Aile, burada yeni bir çevre ve yaşam tarzı ile karşı karşıya kalır. David’in annesi Monica, hiçliğin ortasındaki bu mobil evde yaşamaktan dolayı korkulara kapılırken, David ve kız kardeşi yeni hayatlarından oldukça sıkılır. Bu sırada aileye, onlarla birlikte yaşamak için Kore’den gelen büyükanne de katılır. Jakob, dokunulmamış toprakta bir çiftlik yaratmaya çalışırken, ailesini ve evliliğini tehlikeye atmaya başlar.

Yönetmen: Lee Isaac Chung

Senaryo: Lee Isaac Chung

Oyuncular: Steven Yeun, Yeri Han, Yuh-jung Youn, Alan S. Kim, Noel Cho, Will Patton, Scott Haze

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Minari

Yapımcı Firma: Plan B Entertainment

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 115 dk.

Dağıtıcı Firma: Plan B Entertainment

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com