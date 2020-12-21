Minari Filmi
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Minari, kırsal bir bölgeye taşınan bir ailenin hayatına odaklanıyor. 1980’li yıllarda 7 yaşındaki Kore kökenli Amerikalı David, babası Jacob’un isteği üzerine annesi ve kardeşi ile birlikte Arkansas’ta kırsal bir bölgeye taşınır. Aile, burada yeni bir çevre ve yaşam tarzı ile karşı karşıya kalır. David’in annesi Monica, hiçliğin ortasındaki bu mobil evde yaşamaktan dolayı korkulara kapılırken, David ve kız kardeşi yeni hayatlarından oldukça sıkılır. Bu sırada aileye, onlarla birlikte yaşamak için Kore’den gelen büyükanne de katılır. Jakob, dokunulmamış toprakta bir çiftlik yaratmaya çalışırken, ailesini ve evliliğini tehlikeye atmaya başlar.
Yönetmen: Lee Isaac Chung
Senaryo: Lee Isaac Chung
Oyuncular: Steven Yeun, Yeri Han, Yuh-jung Youn, Alan S. Kim, Noel Cho, Will Patton, Scott Haze
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Minari
Yapımcı Firma: Plan B Entertainment
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 115 dk.
Dağıtıcı Firma: Plan B Entertainment
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com