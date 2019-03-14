Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Karabulut Oldu

Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 156. Müteşebbis Heyet ve Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda alınan kararla, Müteşebbis Heyet Başkanlığına, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci güven tazelerken, Yönetim Kurulu Başkanı olarak da Mehmet Karabulut seçildi.

Toplantının ardından Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilen Karabulut'a hayırlı olsun dileklerini sunan Müteşebbis Heyet Başkanı ve aynı zamanda KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, önceki dönem başkanı Abdullah Oğuzbaş'a da hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Oğuzbaş ise Mimarsinan OSB yönetimine ve çalışanlarına teşekkürlerini ileterek, yeni yönetime başarılar diledi. Yeni dönem Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karabulut ise yaptığı konuşmada şunları söyledi;

"Bölgemiz ve sanayicilerimiz için çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz. Her zaman güler yüzümüzle sanayicimizin yanında olacağız. Abdullah Oğuzbaş'tan aldığımız görevi daha ileriye taşımak için çalışacağız. Mimarsinan OSB'miz kurulduğu günden bugüne kadar görev alan tüm başkanlarımıza ve Başkan Abdullah Oğuzbaş'a teşekkürlerimi sunuyorum."

Toplantıda ayrıca başkan vekili, yönetim kurulu üyeleri, denetim kurulu üyeleri ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu'nda (OSBÜK) temsil edecek olan üyeler de belirlendi.

Mehmet Karabulut kimdir:

1955 yılında Kayseri'de doğan Mehmet Karabulut, ilk orta ve lise eğitimini Kayseri'de tamamladı. 1973 yılında Feza Reklam şirketini kuran Başkan Karabulut, 2012 yılında Nurus Büro Mobilyalarını kurdu. Başkan Karabulut, 1998 yılında Vali Nihat Canpolat'ın verdiği görevle Mimarsinan OSB'nin kuruluşunu ve ilk başkanlığını yaptı. Evli ve 4 çocuk babasıdır. - KAYSERİ

Kaynak: İHA