Mimarlar odasında genel kurul heyecanı

ERZURUM (İHA) - 7. Dönem Mimarlar Odası Erzurum İl Temsilciliği seçimi gerçekleştirildi. 40 üyenin katıldığı genel kurulda Mevcut Başkan Gülşah Sibel Bayramoğlu güven tazeledi.

Müceldili Konağında yapılan genel kurulda yönetim kurulu üyeliklerine Pınar Burhankulu Karadeniz, Mustafa Kaya, Berat Öztürk ve Mahmut Kuzey seçildi.

Genç meslektaşlarına yol göstereceklerini belirten Başkan Bayramoğlu, şunları söyledi: "Kentlerin ve ülkelerin uygarlık düzeyini gösterir; kuşaklar boyu süren bir etkiye sahiptir ve bir yere ait olma, o yerle övünme duygusu verir bu bağlamda Erzurum ve çevresi için yerel idareler ve kurumlarla işbirliğine girerek daha yaşanılabilir mekanlar için Özellikle yerel idarelerle görüşüp için de yaşadığımız bölgenin iklim şartlarına uygun olarak ;gerek cephe gerek çatı planlaması için ek Erzurum planlı alanlar yönetmeliği hazırlamayı hedeflemekteyiz. Bizden sonra gelen genç mimar arkadaşlarımıza yol göstermek adına üniversitelerde temsilcilikler kurup gerek workshop gerek mimari geziler ve ünlü mimarlarla söyleşiler yapmayı hedefliyoruz."

Genel Kurulda ayrıca meslekte 20 yılını dolduran mimarlara plaket verildi. - ERZURUM

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