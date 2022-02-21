Milyonluk Anlaşma! Alacağı Ücret Ortaya Çıktı...

İşte Posta yazarı Suna Akyıldız'ın dikkat çeken yazısı: Gökçe Bahadır'ı oyunculuğa başladığı ilk günden beri takip ederim. Müthiş yetenekli. Özellikle son dijital platformda oynadığı kulüp dizisindeki Mathilda rolüyle herkesi kendisine hayran bıraktı. Şimdi de bir mücevher firmasının yüzü oldu. Nihat Odabaşı'na da şahane fotoğraflar çektirdi. Gökçe Bahadır, firmadan 1 yıllık anlaşma karşılığı 2 milyon TL almış. Aşkta da işte de yıla şanslı başlayan Bahadır, 25 Şubat'ta müzisyen Emir Ersoy'la nikah masasına oturacak. 40 yaşındaki oyuncunun bundan sonraki planları arasında önce anne olmak varmış.

Snob Magazin - Magazin