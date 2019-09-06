MilyonFest Fethiye başladı

06.09.2019 18:00

Müziğin yıldızları, MilyonFest Fethiye konserleri kapsamında İnlice Plajı'nda hayranlarıyla buluşuyor.



Yıl boyunca Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirdiği birçok büyük festivalde yüzbinlerce genci rock ve alternatif müziğin yıldızlarıyla buluşturan Milyon Yapım, bu kez Fethiye'nin İnlice Plajı'nda müzik ve eğlenceyi bir araya getirdi.



Gerçek bir festival deneyimi sunan MilyonFest Fethiye'nin ilk gününde Pislick Kedi, Eda Baba, Fuat, Pera, Umut Kuzey, Cem Adrian ve mor ve ötesi sahne aldı.



Festival boyunca Şebnem Ferah'tan Athena'ya; Duman'dan Pentagram'a; Selda Bağcan'dan Manga'ya yıldız isimler hayranlarıyla buluşacak. - MUĞLA

Kaynak: İHA