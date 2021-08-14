Milyon dolarlık sikkeyi 12 dolara satın almış

Adana merkezli Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser operasyonunda ele geçirilen ve dünyada sadece 40 tane bulunan milyon dolarlık Antik Yunan dönemi sikkeyi Ahmet Ş. adlı zanlının antikacıdan 12 dolara aldığını ve imitasyon olduğunu öne sürdüğü öğrenildi.

Adana merkezli Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser operasyonunda ele geçirilen ve dünyada sadece 40 tane bulunan milyon dolarlık Antik Yunan dönemi sikkeyi Ahmet Ş. adlı zanlının antikacıdan 12 dolara aldığını ve imitasyon olduğunu öne sürdüğü öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri 2 yıl önce Adana'da tarihi Abdulsamet Kavran isimli şahsın tarihi eser kaçakçılığı yaptığını tespit etti. Polis bu tespit üzerine zanlıyı takibe başladı. Yapılan takip sonucunda Adana polisi şahsın tarihi eserleri yurt dışına kaçırdığını saptadı. Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı da devreye girdi. Daire, 8 ay önce yurt dışında bir Türk vatandaşını tarihi eser kaçakçılığından yakalattı. Bu kişinin elindeki tarihi eserlerin Türkiye'den çıkarıldığı kesinleşince Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, bu kişinin profilini çıkarttı.

Araştırmalar sonunda şebeke liderinin Adana polisinin takip ettiği eski edebiyat öğretmeni Abdulsamet Kavran olduğu anlaşıldı. Polis, tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyona "Anadolu" kod ismini verdi. Adana merkezli 30 ilde eşzamanlı olarak 9 Ağustos'ta operasyonlar yapıldı. 93 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 78 zanlı gözaltına alındı. Bu kişilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda kaçak kazılarla çıkartıldığı tespit edilen 19 bin 83 tarihi eser, 13 adet detektör, 8 adet ruhsatsız tabanca, bin 499 fişek, 190 sterlin, 60 frank, 50 bin 350 euro, 70 bin 555 dolara el konuldu. Yapılan aramalarda ele geçirilen eserlerin değerinin yaklaşık 60 milyon TL olduğu değerlendiriliyor. Sadece baykuş figürlü Antik Yunan sikkesinin değerinin 1 milyon dolar olduğu öğrenildi.

78 zanlıdan 37'si sorgusunun ardından emniyetten serbest bırakıldı. Geriyi kalan 41 zanlı ise adliyeye sevk edildi. En öndeki çete liderinin yüzünü ve gözünü maske ile kapatması dikkat çekti. Bu zanlılardan aralarında çete liderinin de olduğu 11 zanlı tutuklanırken, 30 sanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"İmitasyon mu gerçek mi müze karar verecek"

Dünyada sadece 40 tane bulunan ve değeri 1 milyon dolar olan Antik Yunan dönemine ait bir yüzünde Athena bir yüzünde baykuş figürünün olduğu sikke evinde bulunan Ahmet Ş. de adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ahmet Ş.'nin ifadesinde gerçek değeri 1 milyon dolar olan sikkenin imitasyon olduğunu, Hatay Harbiye'de bir antikacıdan 12 dolara satın aldığını tarihi sikkelere merakı olduğu için aldığını söylediği öğrenildi. Sikke ise polis tarafından Adana Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Sikkenin gerçek mi yoksa imitasyon mu olduğu yapılan araştırmadan sonra otaya çıkacak. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı