Millionaire Concept, İtalya'da düzenlenen "Rise From The Ashes" global etkinliğinin sponsoru oldu

Eylül ayında İtalya'nın Venedik kentinde, dünyaca ünlü mimar ve tasarımcıların katılımıyla San Clemente adasında muhteşem bir gala gecenin sunumu yapılacak. Global etkinlik Vasconi Architectes, UNESCO, San Clemente Palace Kempinski Hotel tarafından düzenlenecek. "Rise From The Ashes" etkinliğinin sponsorları arasında Millionaire Concept Network platformu da yer alıyor. Etkinliğin ana hedefi Beyrut'un yeniden inşa edilmesi olacak.

Lübnan başkentinin limanında meydana gelen yıkıcı patlamadan bir yıl sonra, 14 ve 15 Eylül'de UNESCO ve San Clemente Palace Kempinski ile iş birliği içinde düzenlenen yeniden doğuş ve yeniden yapılanma üzerine iki gün sürenkonferanslar Venedik'te San Clemente Kempinski hotel de gerçekleşecek.

ANA HEDEF BEYRUT'UN İNŞASI

Global etkinlik Vasconi Architectes, UNESCO, San Clemente Palace Kempinski Hotel tarafından düzenlenecek. Projenin sponsorları arasında Millionaire Concept Network platformu da yer alıyor. Etkinliğin ana hedefi Beyrut'un yeniden inşa edilmesi olacak. Vasconi Architectes Yönetim Kurulu Başkanı Ayten Mirzoyeva, etkinliğin amacının Beyrut şehrini korumak, geliştirmek, tarihi anıtları ve binaları restore etmek olduğunu söyledi.

ETKİNLİĞE AZERBAYCANLI CAZ SANATÇISI DA KATILACAK

Etkinliğe dünyaca ünlü mimar Renzo Piano, moda tasarımcısı Zuhair Mourad ve diğer dünyaca ünlü konukların katılımı ile ünlü Azerbaycanlı caz sanatçısı Etibar Asadlı da katılacak. Konferanslar, başta Hedva Ser, Koen Vanmechelen, Özge Günaydın, Rudy Rahme, Yara Lapidus, Krista Kim olmak üzere her kesimden sanatçı, görsel sanatçı, müzisyen, şairin konuşmalarıyla noktalanacak.

GALA YEMEĞİ DE DÜZENLENECEK

Etkinliğin gerçekleşeceği San Clemente Kempinski Oteli'nin sahibi ve Permak Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Selim Uyarev sahipliğinde görkemli bir ortamda bir yardım yemeği ve gala gecesi düzenlenecek.

TOPLANAN FONLAR ALBA'YA BAĞIŞLANACAK

Bu iki etkinlik sırasında toplanan fonların tamamı, geleceğin mimarlarını eğitmekten sorumlu ve bir takım gönüllülerin operasyonuyla şehrin yeniden inşasında güçlü bir şekilde yer alan Lübnan Güzel Sanatlar Akademisi ALBA'ya bağışlanacak.

Etkinliğin sponsoru Millionaire Concept Network 2019 yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Agil Mamiyev tarafından, Elkhan Hussein ile birlikte kuruldu. Platformun Yönetim Kurulu Başkanı Agil Mamiyev, İcra Kurulu Başkanı ise Elkhan Hussein olarak karşımıza çıkıyor.