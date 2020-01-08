Milli sporculuğu tescillendi

08.01.2020 13:42 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:47

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinin ilk milli sporcusu olarak İtalya'ya giden Nisa İmran Torun'un "Milli Sporcu Belgesi", Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından kendisine gönderildi.



Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, milli sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi ve gönderilen millilik belgesini Nisa İmran Torun'a verdi. Törende Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sedat Büyük, dart antrenörü ve hakemi Aydan Yavuz hazır bulundular.



Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi kursiyeri ve Halk Eğitim Spor Kulübü dart sporcusu Nisa İmran Torun; 2018 - 2019 sezonu "Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası" 6. ayak sonu yıldız kızlarda 3. olduğundan ve ustalar maçında ise 2. olduğundan İtalya'nın Caorle şehrinde yapılan Avrupa Dart turnuvasına gitmeye hak kazanmıştı.



Pazaryeri ilçesini Avrupa'da ilk kez temsil eden Nisa İmran Torun; "Avrupa Şampiyonasına gidebilmem için bana büyük katkılarda bulunan ve desteğini her zaman yanımda hissettiğim Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'e ve dart sporunda bu seviyeye gelebilmem için yoğun çaba harcayan antrenörüm Aydan Yavuz'a teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA