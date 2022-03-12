MİLLİ SPORCULAR İSTİKLAL CADDESİ'NDE İSTİKLAL MARŞI'NI OKUDU

İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yıldönümünde, 30 milli sporcu gençlerle bir araya geldi. İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen programda kar soğuk demeden bir araya gelen Türk gençleri, İstiklal Marşı'nı coşkuyla okudu.

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yıldönümü, Beyoğlu'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı. Beyoğlu Belediyesi tarafından İstiklal Caddesi'nde bulunan Mehmet Akif Ersoy Müzesi'nin önünde bugün gerçekleştirilen programda, uluslararası müsabakalarda şampiyonluklar kazanarak İstiklal Marşı'nı tüm dünyaya duyuran olimpiyat şampiyonu milli sporcular, gençlerle İstiklal Marşı'nı okudu. Türkiye'nin dört bir yanından İstiklal Caddesi'ni ziyarete gelen vatandaşların da gençlere eşlik etmesiyle gurur verici anlar yaşandı.

'BU TOPRAĞIN ÇOCUKLARI HER ZAMAN BİR OLACAK'

Milli sporcularla ellerinde bayraklarla yürüyerek program alanına gelen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 'Bugün onurluyuz. İstiklal Marşı'mızın kabul yıldönümünün 101'inci yılında İstiklal Caddesi'nde bağımsızlığımızın, istiklalimizin sembolü olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlığımızı, istiklalimizi ifade etmesi bakımından ismini İstiklal Caddesi olarak koyduğu caddede, 'İstiklal Şairi'mizin evinin önünde İstiklal Marşı'mızı dünyanın dört bir yanında okuyan ve okutan milli sporcularımızla İstiklal Marşı'nı okuduk. Bu toprağın çocukları olarak Türkü, Kürdü, Çerkezi, Lazı, Boşnağı, Romanı, Alevisi, Sünnisiyle biz hepimiz bu toprağın çocuklarıyız. Bu gençler bizim. Hepsiyle de gurur duyuyoruz' açıklamasını yaptı.

'HER ZAMAN TEK MİLLET TEK BAYRAK OLACAĞIZ'

Özellikle son zamanlarda zor günlerden geçildiğine de değinen Başkan Yıldız sözlerini şöyle sürdürdü:

'Bin yıldır bu topraklardayız. Gençlere inanıyoruz. İstiklal ruhuna, bağımsızlık ruhuna, milli mücadele ruhuna, istiklal ruhuna inanıyoruz. ve bugün İstanbul'da kar yağan 12 Mart gününde bütün milli sporcularımızla, gençlerimizle Türkiye'nin dört bir yanından bu şuurda olan, bu bilinçte olan insanlarla milli marşımızı okuduk. Allah istiklalimizi her zaman daim etsin. Biz hep birlikte; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet olarak yolumuza devam edeceğiz.'

'TÜM DÜNYAYA MARŞIMIZI DUYURACAĞIM'

İstiklal Marşı'nı gururla okuyan 19 yaşındaki milli sporculardan Sude Sekin, Avrupa Wushu Kung Fu alanında Avrupa Şampiyonluğu olduğunu ve bundan gurur duyduğunu söyledi. İstiklal Marşı'nı okumak adına toplandıklarından mutluluk duyduğunu belirten Sekin, 'Burada insanlarla marşımızı okumak ayrı coşkulu ve gurur verici. Ayrıca bizim gibi milli sporculara değer verip buraya çağırmaları da çok güzel hissettiriyor. Ben de ilerde başarılar elde ederek İstiklal Marşımızı sadece burada değil, tüm dünyada söyletmek istiyorum' dedi.

MARŞIMIZI HER ZAMAN HER YERDE OKUYORUZ?

Yine Wushu Kung Fu alanında Avrupa birinciliği olan 18 yaşındaki Milli Sporcu Berkan Kaçan da 'Yaklaşık on yıldır bu sporun içerisindeyim. Başkanımızın da belirttiği gibi biz marşımızı her yerde zaten söylüyoruz. Bugün burada da okumuş olduk. Gerçekten gururluyuz. İsteklerimden biri de olimpiyatlarda şampiyon olup marşımızı okutmak. Umarım ben olmasam da en azından başka arkadaşlarım da bunu başarır' şeklinde konuştu.

'GÜCÜMÜZÜ TÜM DÜNYAYA DUYURDUK'

Yüzme sporuyla ilgilenen Emre Seven ise yurt dışında Türk bayrağını sayısız kez dalgalandırdığını söyledi. Cebeli Tarık Boğazı'nı geçen ilk Türk olduğunu belirten Seven, 'Bugün burada toplanarak gücümüzü tüm dünyaya yansıttığımızı düşünüyorum. Güçlüyüz. Yeterince sporcumuz var. Geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz. Ben de geleceğe ışıkla bakan sporcular yetiştirmek için çalışacağım' dedi.

KATILAN SPORCULAR

Güreş: Erhan Karakuş : Gençler Dünya 2.'si, Furkan Hamza Bayraktar : Yıldızlar Avrupa 3.'sü, Mücahit Aydın: Yıldızlar Avrupa 3.'sü, Necipcan Dokgöz: Gençler Dünya 3.'sü, Emircan Aslan: Yıldızlar Avrupa 3.'sü, Hasan Orakçı: Gençler Avrupa 3.'sü, Mehmet Atçı: Yıldızlar Avrupa 2.'si

Savunma Sporları: Muhammet Çetin: Avrupa ve Balkan Şampiyonluğu Kyokushın Karete, Sümenye Kayabaşı: 2010 Avrupa Wushu Kung Fu Şampiyonluğu, 2012 Dünya Wushu Kung Fu 3.?lüğü Çin,Muhammed Emin Topçu : 2017 Uluslararası Necmettin Erbakan Wushu Şampiyonası gençler 60 kg 2.'si, Enes Malik Topçu : Kyokushin Karete Avrasya Şampiyonası 2017-2018 ümitler 50 kg 1.'si, Ayhan Efeoğlu : 2021 Kyokushin Karete Avrupa kupası 55 Kg milli sporcu, Tuana Korkmaz : Kyokushin Karete 2020-2022 Balkan Şampiyonası Milli Sporcu, Arda Tayyip : Kyokushin Karete Milli Sporcu, Mert Küçükköşker : Milli Sporcu, Muharrem Keküç: 2020 90 kg Muaythai EMF Cup Avrupa kupası 2.'si, Selahattin Kayan : Kyokushin Karete 2008 Uluslararası Haliç Altın Boynuz Şampiyonası 1.'si, Sude Sekin: Wushu Milli Sporcu, Şükrü Berkay Kaçan : Wushu Milli Sporcu, Ravza Usta : Wushu Milli Sporcu, Merve Angie : Wushu Milli Sporcu

Bisiklet: Çağla Danacıoğlu : Milli Sporcu

Okçuluk: Fatma Danabaş : Bedensel Engelli Okçuluk, Nil Mısır : Bedensel Engelli Okçuluk ' Okçuluk Dünya Şampiyonu, Öznur Cüre : Bedensel Engelli Okçuluk ' Okçuluk Olimpiyat 2. - Dünya Şampiyonu

Yüzme: Emine Avcu : Bedensel Engelli Yüzme, Koral Berkin Kutlu : Bedensel Engelli Yüzme, Elif İldem : Bedensel Engelli Yüzme

Basketbol: Uğur Toprak : Bedensel Engelli Basketbol, Mücahit Günaydın : Bedensel Engelli Basketbol