Milli sporcular antik kenti ziyaret etti
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Milli sporcular antik kenti ziyaret etti

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki milli sporcular ve antrenörleri, "Batı Karadeniz'in Efes'i" olarak bilinen Prusias ad Hypium Antik Kenti'ni ziyaret ederek kazı çalışmalarını yerinde gördü.

26.08.2020 16:50 | Son Güncelleme: 26.08.2020 16:56

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki milli sporcular ve antrenörleri, "Batı Karadeniz'in Efes'i" olarak bilinen Prusias ad Hypium Antik Kenti'ni ziyaret ederek kazı çalışmalarını yerinde gördü.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ile milli sporcular ve antrenörleri, bölgede devam eden çalışmalar hakkında Kazı Bilimsel Danışmanı Doç. Dr. Emre Okan'dan bilgi aldı.

Okan, bölgede bulunan antik tiyatro alanının tarihi hakkında milli sporculara sunum yaptı.

Ardından kazı alanını gezen milli sporcular, çalışmaları sürdüren ekiplere destek verdi.

Yazıcı, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, farklı branşlarda dereceleri bulunan 60'ın üzerinde milli sporcunun bölgedeki çalışmaları görmek için programa katıldığını söyledi.

Düzce'nin Konuralp kentinde yapılan kazı çalışmalarına hem destek vermek hem de farkındalık oluşturmak istediklerini anlatan Yazıcı, "Konuralp'te Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Düzce Belediyesinin desteğiyle yapılan kazı çalışmalarını biz de takip ediyoruz. Kazı çalışmaları nihayete erdiğinde küçük de olsa bir katkımız olsun istiyoruz. Sporcularımızın büyük bir kısmının ilk defa geldiğini gördük. Onlar için de güzel bir çalışma oldu." diye konuştu.

Milli sporcu Rabia Çelik de tarihi yapıların şehirleri ön plana çıkaran unsurlar olduğunu belirterek, "Düzce'de de böyle bir tarihi yapının işlevselliğe geçirilmesi için çalışmalara başlandı. Bunun için çok mutluyum. Biz de milli sporcular olarak destek vermek için buraya gelmiş bulunmaktayız." dedi.

Milli sporcu Yağızhan Mustafa Demiş ise "Ülkemizin birçok yerinde buna benzer tiyatrolar var. Bizim ilimizde de olması çok hoş. Genelde turistik açıdan da ülkemize gelenler başka bölgelere gidiyor. Artık bizim bölgemize gelebilecek. Artık biz de buranın destekçisiyiz." ifadelerini kullandı.

Milli sporcular antik kenti ziyaret etti

Kaynak: AA

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