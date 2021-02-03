Milli sporcu Özbay için tırmandılar

DOKUZ Eylül Üniversitesi (DEÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 7'nci Emrah Özbay Uluslararası Buz ve Kaya Tırmanışı Çalıştayı'nın ikinci etabı, İzmir'in Selçuk ilçesinde gerçekleştirildi. 2014 yılında yaşamını yitiren Türk Dağcılık Milli Takım Sporcusu ve Türkiye Dağcılık Federasyonu Antrenörü Emrah Özbay'ın anısına düzenlenen çalıştay kapsamında sporcular, Belevi mevkisinde bulunan 'Dokuz Eylül Kayalıkları' olarak bilinen bölgede tırmanış yaptı.

2014 yılında geçirdiği kazada hayatını kaybeden Türk Dağcılık Milli Takım Sporcusu ve Türkiye Dağcılık Federasyonu Antrenörü Emrah Özbay'ın anısına düzenlenen '7'nci Emrah Özbay Uluslararası Buz ve Kaya Tırmanışı Çalıştayı'nın ikinci etabı, Erzurum'un ardından İzmir Selçuk'ta gerçekleştirildi. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü ev sahipliğinde, Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Tortum Belediyesi ve Uzundere Belediyesi iş birliğinde düzenlenen çalıştay kapsamında sporcular, Belevi mevkiisnde bulunan ve 'Dokuz Eylül Kayalıkları' olarak bilinen bölgede tırmanış gerçekleştirdi.Çalıştayın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Bugün önemini ileride net anlayacağımız tarihi bir güne şahitlik ediyoruz. Erzurum'daki buz tırmanışının ardından bugün, İzmir'de kaya tırmanışı gerçekleştiriliyor. Bu bölge, uzmanların da ifade ettiği gibi özellikle kaya tırmanışı alanında dünyaya örnek olacaktır. Dünyanın en ünlü dağcıları da şu an burada. Biz de bu bölgeyle ilgili kendimize bir yol haritası belirledik. Bu tür etkinliklerde ilk tırmanışı yapanlar, buranın künyesini belirleme hakkına da sahipler. Dolayısıyla biz bu bölgeyi literatüre 'Dokuz Eylül Kayalıkları' olarak geçirmek istiyoruz. Bunun da ilk adımını, bugün atmış olduk. Üniversitemizden mezun olan rahmetli milli dağcımız Emre Özbay'ın anısına bir dizi etkinlik gerçekleştirdik. Bu sene yedincisini düzenliyoruz. Onun adını yaşatmak ve bu spora dikkat çekerek kardeş şehirlerle aramızdaki ilişkilerimizi geliştirmek adına bu çalıştayın önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

ADI ULUSLARARASI ETKİNLİKLERDE YAŞIYORTürk Dağcılık Milli Takım Sporcusu ve Türkiye Dağcılık Federasyonu Antrenörü Emrah Özbay,

2014 yılının Ağustos ayında zıpkınla balık avlamak için denize girdi. Özbay'ın dönmemesi üzerine endişelenen arkadaşları, durumu Sahil Güvenlik ile jandarma ekiplerine bildirdi. Güvenlik ekiplerince deniz dibinde yapılan aramada, Özbay'ın cansız bedeni bulundu. Milli sporcunun adını yaşatmak için 7 yıldan bu yana mezun olduğu Dokuz Eylül Üniversitesi ile Türkiye Dağcılık Federasyonu çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı