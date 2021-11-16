Milli Savunma Bakanlığının 2022 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

BİNGÖL (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Komisyonda, Milli Savunma Bakanlığı ile Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı bütçesi ele alınacak.

Görüşmelerin başında Komisyon Başkanı Yılmaz, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Anonim Şirketi ile Türkiye Varlık Fonunun 2020 Yılı Mali Tabloları ve Faaliyetleriyle İlgili Denetim Raporlarına İlişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresinin, 11 Kasım'da, TBMM Başkanlığına sunulduğunu anımsattı.

Tezkerenin, 12 Kasım'da da Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına gönderildiğini aktaran Yılmaz, denetim raporlarının çoğaltılarak komisyon üyelerine dağıtılmasına başlandığını, bütçe görüşmelerinden sonra gündeme alınarak görüşüleceğini ifade etti.

Daha sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakanlığının bütçesinin sunumuna başladı.