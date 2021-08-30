Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'un ve Anadolunun vatanımız olmasını kabullenemeyenler zaman zaman kendilerini tutamayıp iç dünyalarındaki özlemi...
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'un ve Anadolunun vatanımız olmasını kabullenemeyenler zaman zaman kendilerini tutamayıp iç dünyalarındaki özlemi...

Anadolu Ajansı / Engin Çorlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Projesi Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Projesi Temel Atma Töreni'ne katıldı. (5)

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstanbul'un ve Anadolunun vatanımız olmasını kabullenemeyenler zaman zaman kendilerini tutamayıp iç dünyalarındaki özlemi...
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstanbul'un ve Anadolunun vatanımız olmasını kabullenemeyenler zaman zaman kendilerini tutamayıp iç dünyalarındaki özlemi...
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstanbul'un ve Anadolunun vatanımız olmasını kabullenemeyenler zaman zaman kendilerini tutamayıp iç dünyalarındaki özlemi...
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstanbul'un ve Anadolunun vatanımız olmasını kabullenemeyenler zaman zaman kendilerini tutamayıp iç dünyalarındaki özlemi...

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Ay Yıldız Projesi gibi abide yapıların, temel işlevleri yanında millet ve devletlerin gücünün...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Ay Yıldız Projesi gibi abide yapıların, temel işlevleri yanında millet ve devletlerin gücünün...
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Ay Yıldız Projesi) Merkezi bir savunma sistemini, müşterek bir savunma sistemini bulunduracağız.'
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ay Yıldız Projesi) Merkezi bir savunma sistemini, müşterek bir savunma sistemini bulunduracağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ay Yıldız Projesi ile Milli Savunma Bakanlığımızı, Genelkurmay Başkanlığımızı, tüm kuvvet komutanlıklarımızı bir araya...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ay Yıldız Projesi ile Milli Savunma Bakanlığımızı, Genelkurmay Başkanlığımızı, tüm kuvvet komutanlıklarımızı bir araya...

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'un ve Anadolunun vatanımız olmasını kabullenemeyenler zaman zaman kendilerini tutamayıp iç dünyalarındaki özlemi... - Haberler
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