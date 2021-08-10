İSLAMABAD - Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan'da
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İSLAMABAD - Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan'da

Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Qamar Javed Bajwa ile görüştü, onuruna düzenlenen akşam yemeğine katıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Qamar Javed Bajwa ile görüştü, onuruna düzenlenen akşam yemeğine katıldı.

Bakan Akar, resmi ziyarette bulunmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldi.

Nur Khan Havaalanı'nda, Pakistanlı yetkililer ve Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul tarafından karşılanan Akar, programı kapsamında ilk olarak Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bajwa ile bir araya geldi.

Onuruna düzenlenen akşam yemeğine katılan Akar, yarın Savunma Bakanı Pervez Khattak ve Savunma ve Üretim Bakanı Zobaida Jalal ile ayrı ayrı görüşecek.

İSLAMABAD - Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan'da
İSLAMABAD - Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan'da
İSLAMABAD - Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan'da
İSLAMABAD - Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan'da
İSLAMABAD - Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan'da
İSLAMABAD - Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan'da
İSLAMABAD - Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan'da
İSLAMABAD - Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan'da
İSLAMABAD - Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan'da

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı

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