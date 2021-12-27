SARAYBOSNA - Milli Savunma Bakanı Akar, Bosna Hersek'te Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti - Haberler
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SARAYBOSNA - Milli Savunma Bakanı Akar, Bosna Hersek'te Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti

AA / Sarp Özer - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrinin de bulunduğu Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrinin de bulunduğu Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti.

Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, ilk olarak Kovaçi Şehitliği'ne gitti.

Akar, Meçhul Asker Anıtı'na ve Aliya İzzetbegoviç'in mezarına çelenk bırakarak dua etti.

SARAYBOSNA - Milli Savunma Bakanı Akar, Bosna Hersek'te Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti

SARAYBOSNA - Milli Savunma Bakanı Akar, Bosna Hersek'te Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti

SARAYBOSNA - Milli Savunma Bakanı Akar, Bosna Hersek'te Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti

SARAYBOSNA - Milli Savunma Bakanı Akar, Bosna Hersek'te Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti

SARAYBOSNA - Milli Savunma Bakanı Akar, Bosna Hersek'te Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti

SARAYBOSNA - Milli Savunma Bakanı Akar, Bosna Hersek'te Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti

SARAYBOSNA - Milli Savunma Bakanı Akar, Bosna Hersek'te Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti

SARAYBOSNA - Milli Savunma Bakanı Akar, Bosna Hersek'te Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti

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