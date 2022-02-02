Bakan Yardımcısı Muhsin Dere: "Siz Türkiye'ye düşmanlık beslemiyorsanız S-400'den neden korkuyorsunuz"

"Biz komşularımız savaşsın arzu etmeyiz, savaşmasınlar inşallah"

SAKARYA - Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, mühendislik fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi. Bakan yardımcısı Dere, yaptığı konuşmada "S-400 hava savunma sistemi. Saldırı silahı değil, uçaklara, füzelere karşı savunma sistemi. Siz Türkiye'ye düşmanlık beslemiyorsanız S-400'den neden korkuyorsunuz" dedi.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından 'Geleneksel 6. Tematik Kış Kampları' kapsamında Sakarya'nın Arifiye ilçesinde düzenlenen Mühendislik kampında öğrencilerle bir araya geldi. Türkiye'de sanayi ekosisteminin daha da ilerisinde savunma sanayisinin ekosistemini olduğunu belirten Bakan Yardımcısı Dere, savunma sanayinde çalışan sayısının 30 binlerden 80 binlere çıktığını dile getirdi. Dere, ayrıca S-400 konusuna da değinerek bir hava savunma sistemi olduğunu ve Türkiye'nin 84 milyon vatandaşını uçak, füze gibi saldırılara karşı bir şekilde koruması gerektiğini söyledi.

"Savunma sanayiinde çalışan sayısı 30 binlerdeydi şimdi 75-80 binler civarında"

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, savunma sanayisinde yerlilikte yüzde 80'lere çıktıklarını belirterek " Türkiye'de güzel bir ekosistem oluştu çok şükür. Bin 500 civarında savunma sanayii ile ilgili faaliyet yürüten firma meydana geldi. 700-800 civarında fiilen yürüyen proje var savunma sanayii alanında. Yerlilik oranları yüzde 20'lerden yüzde 80'lere çıktı. Türkiye'de çok güzel bir sanayi ekosistemi bundan da daha ileride bir savunma sanayi ekosistemi oluştu. Savunma sanayiinde çalışan sayısı 30 binlerdeydi, özel sektör dahil. Şimdi 75-80 binler civarında. Ama bunlar yeterli mi, siz mühendislere ihtiyaç ne kadar daha var diyorsanız kesinlikle yeterli değil. Bugün itibari ile sadece Milli Muharip Uçak Projesine en az 5 bin mühendis ihtiyacımız var. Bu sadece Milli Muharip Uçak projesinde olan ihtiyacımız. Dolayısı ile sizlere gerçekten bu ülkenin ihtiyacı var. Yani yurtdışındaki verilen değer, Türkiye'de verilen değer gibi değil emin olun. Bizler, sizleri önemsiyoruz. Belki zaman zaman hissettiremiyordur bunu devlet ama emin olun devlet, ülke için sizler değerlisiniz. Yurtdışında bu değeri görmeyeceğinizi bilin. Çünkü orada sizi yurtdışına çekmek isteyenlerin amacı farklı" dedi.

"Çok şükür artık sınırlarımız içerisinde çok fazla terörist kalmadı, sayıları azaldı"

Türkiye'nin terör sorunlarına değinen Dere, "Türk ordusu operasyonları yapmak zorunda kaldı. ve teröristler o hendeklere gömüldü, gömülmek zorunda kalındı. Devletin böyle bir derdi yoktu. Keşke Türkiye'de barış ve huzur ortamı sağlanabilseydi ama sağlanamayınca tabii ki ülkemizde bunun gereğini yapmış oldu. Daha sonrasında da ciddi bir operasyon süreci başladı yurtiçi ve dışında. Biz biliyorduk ki yurtdışında bu operasyonlar yapılmasaydı şuanda Suriye'nin Kuzeyinde bir terör koridoru oluşmuştu. Irak'ta farklı angajmanlara girilmişti ve Türkiye'nin belli bölgeleri ciddi anlamda bölünme tehlikesi ile karşı karşıya kalacaktı. Buna Türk Ordusu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti izin veremezdi ve vermedi. Yaptığımız operasyonlar ile bu terör koridoru ortadan kaldırılmış oldu. Çok şükür artık sınırlarımız içerisinde çok fazla terörist kalmadı, azaldı sayıları. Artık bizim karakollarımız ve üst bölgelerimize saldırı yapacak faaliyeti kaybettiler. Çünkü çıktıkları yerde bizim İHA ve SİHA'larımız teröristleri görebiliyor, hassas mühimmatlarımız ile imha gerçekleştiriliyor" diye konuştu.

"S-400'den neden korkuyorsunuz"

Bakan Yardımcısı Dere, S-400'ün alınması konusunda da şunları aktardı; "S-400 konusunda şunu söyleyeyim; Türkiye S-400'ü keyfinden almadı. Bunu hep Cumhurbaşkanımız ve Bakanımız da söylüyor. Türkiye 84 milyon vatandaşını bir şekilde savunmak zorunda. Uçak, füze saldırılarına karşı hava savunmasını kurmak zorunda, caydırıcı olmak zorunda. Bir de şunu vurgulamak lazım; S-400 hava savunma sistemi. Saldırı silahı değil, uçaklara, füzelere karşı savunma sistemi. Siz Türkiye'ye düşmanlık beslemiyorsanız S-400'den neden korkuyorsunuz. Türkiye'yi bombalama niyetiniz yoksa, Türkiye'ye uzun menzilli füzeler ile saldırma niyetiniz yoksa S-400'ten niye korkuyorsunuz. S-400'ün kimseye bir zararı yok. Ama siz şunu bilin, biz Milli Muharebe Uçağını yaptığımızda bunların hiçbirisini konuşmuyor olacağız. Bunu Avrupa'da, Amerika'da, Rusya'da hepsi biliyor."

"Biz komşularımız savaşsın arzu etmeyiz, savaşmasınlar inşallah"

Muhsin Dere son olarak ta Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginlik ile ilgili olarak, "İnşallah bir savaş olmaması için uğraşıyoruz. Zaten yarın Cumhurbaşkanımız Ukrayna'da olacak, gerekli görüşmeleri yapılacak inşallah. Biz komşularımız savaşsın arzu etmeyiz, savaşmasınlar inşallah. Savaşırlarsa da Türkiye illa şu tarafta veya bu tarafta olur denemez, bu değerlendirilir. İnşallah bu tür ikilemlerde kalmayız, Rusya öyle bir harekata girişmez ve komşularımız da kan dökülmez bunu arz ediyoruz" ifadelerini kullandı.