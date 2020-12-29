Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2021! Milli Piyango çekilişi hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine son 3 gün kaldı. 2021 yılına, 100 milyon büyük ikramiye bu yıl kime çıkacağı merak ediliyor. Bu sene çevrimiçi olarak yayınlanacak olan Milli Piyango çekilişi hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi, 31 Aralık'ta gerçekleştirilecek. MPİ yetkililerinin ve noterin huzurunda gerçekleştirilecek olan Milli Piyango çekilişinde 100 milyon liralık büyük ikramiyenin sahibi aranacak. Çekiliş büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekiliş devam edecek. Çevrimiçi olarak yayınlanacak olan Milli Piyango sonuçlarını sayfamızdan takip edebilirsiniz. Peki, yılbaşı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ 2021 HANGİ KANALDA?

31 Aralık 2020 günü gerçekleştirilecek olan 2021Milli Piyango yılbaşı çekiliş gün boyu Milli Piyango TV'den canlı olarak takip edilebilecek. Büyük ikramiye çekilişi ise Kanal D ekranlarından da canlı izlenebilecek.

Saat 23:00 itibariyle büyük ikramiye sonuçları ve amorti çekilişleri gerçekleştirilecek. 23:00'ten itibaren Kanal D ekranlarında büyük ikramiye heyecanı yaşanacak. Çekiliş büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.

Dileyen tüm şans oyunu tutkunları gün boyu Milli Piyango TV üzerinden çevrimiçi olarak tüm rakamları izleyebilecek. Öte yandan bilet sorgulama işlemleri hem haberler.com üzerinden hem de "millipiyangoonline.com" üzerinden yapılabilecek.

Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı

MİLLİ PİYANGO BİLETİ NE KADAR?

Yılbaşı özel çekilişi için 2020 yılının sonunda belirlenen büyük ikramiye 100 milyon TL. Toplan dağıtılacak ikramiye tutarı ise 563 milyon 400 bin TL olarak açıklanmıştı. Milli Piyango bilet fiyatları da, tam bilet 100 TL, yarım bilet 50 TL, çeyrek bilet ise 25 TL olarak belirlendi.

İKRAMİYE ÇEKİLİŞLERİ HANGİ SIRAYLA OLACAK?

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi 4 ayrı kazanım kategorisi çekilişinden oluşuyor olacak. Saat 23:00'daki Amorti ve Büyük İkramiye Çekilişi TV'de de canlı yayınlanırken diğer 3 kategori çekilişleriher zaman olduğu üzere YouTube kanalımızda ve www.millipiyangoonline.com 'dan canlı olarak yayınlanacak.

Kategori detayında çekiliş saatleri ;